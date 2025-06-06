ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда его осматривал губернатор
Пострадал один человек
06 июня 2025, 17:15, ИА Амител
Кадры из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
ВСУ ударили с помощью БПЛА по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков – в момент инцидента он осматривал последствия первого удара.
Враг во второй раз атаковали здание с помощью беспилотника самолетного типа. Взрыв повредил окна и фасад.
"ВСУ намеренно бьют по cтолице региона, пытаются деcтабилизировать работу органов влаcти", – добавил Гладков.
По словам губернатора, пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом. Его госпитализировали с баротравмой.
17:19:03 06-06-2025
Кто же сдал хохлам , что губер просматривать приедет ?
20:49:32 06-06-2025
Гость (17:19:03 06-06-2025) Кто же сдал хохлам , что губер просматривать приедет ?... На проокраинских каналах после событий с самолетами всё хвалились, что успех обеспечен благодаря созданию на территории России широкой сети шпионов западных и укропских разведок. Тут даже нечего комментировать…
13:03:33 07-06-2025
Внимательный враг на нашей территории. И похоже, их много. Плохо.