ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда его осматривал губернатор

Пострадал один человек

06 июня 2025, 17:15, ИА Амител

Кадры из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

ВСУ ударили с помощью БПЛА по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков – в момент инцидента он осматривал последствия первого удара.

Враг во второй раз атаковали здание с помощью беспилотника самолетного типа. Взрыв повредил окна и фасад.

"ВСУ намеренно бьют по cтолице региона, пытаются деcтабилизировать работу органов влаcти", – добавил Гладков.

По словам губернатора, пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом. Его госпитализировали с баротравмой.