13 алтайских заведений общепита вошли в "тревожный" список Россельхознадзора
Еще в 21 организации выявили нарушения
13 августа 2024, 23:25, ИА Амител
13 барнаульских заведений вошли в очередной список предприятий общепита, которые вызывают тревогу у специалистов Россельхознадзора. Как сообщает пресс-служба ведомства, еще 21 организация допустила нарушения.
Мониторинг работы кафе и ресторанов проводится с помощью ФГИС "Меркурий" каждый месяц. Система позволяет отследить, какие продукты животного происхождения закупают организации, установив их соответствие заявленному меню и требованиям безопасности.
В июле нарушения выявили в работе 21 организации. Речь идет об отсутствии информации о деятельности заведений в государственных информационных системах, отсутствии ветеринарных документов и несвоевременном подтверждении получения продукции.
Однако особую тревогу вызвали 13 заведений и одно в поселке Новые Зори под Павловском. Они вовсе не зарегистрированы в "Меркурии", а потому специалисты не смогут отследить, откуда берется их продукция. Это пиццерия Pizzafest, гастрономический бар Gorka 78, магазин суши и пиццы Basilic Food, точка быстрого питания "Шeff Tor", пекарня "Машенькины пироги", "Русская кухня", "Гурман", служба доставки Kaifa, шашлычная "Соус", "Место тесто", кафе "Наими", кафе узбекской кухни "Три жены", доставка еды "Суши Самурай" и кафе "Техас".
00:10:24 14-08-2024
Общепит закупается на рынке, все свежее..Откуда на рынке Меркурий ?..загнобили уже общепит.. Молочка вся поддельная, колбаса тоже...И Роспотребнадзора пофигу..Потому что боятся даже подходить
10:46:54 14-08-2024
От всего "свежего" и травятся люди, нашему общепиту нужна проверка каждодневная
12:48:20 14-08-2024
Ну вот сделали этот меркурий, а колбаса в магазине все равно дрянь, и сметана - кислятина.