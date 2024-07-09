В России захотели запретить вертел для шаурмы

Вместо этого предлагают готовить популярный фастфуд на грилях, жарящих поверхностях и в печах

09 июля 2024, 13:14, ИА Амител

Мясо на вертеле / Фото: unsplash.com

В России фастфуд-сеть "Шоу'рма" предложила Роскачеству запретить вертел для шаурмы, потому что он якобы является рассадником бактерий и причиной порчи мяса и массовых отравлений, сообщает Mash.

По словам директора сети Анастасии Филипповой, повара часто нанизывают мясо на шампур прямо в транспортировочной пленке, которая затем расплавляется. Также они срезают пленку на глаз, не следят за сроками годности, не используют маркировку, а овощи и соусы хранят вне холодильников.

Женщина убеждена, что безопасно приготовить шаурму можно лишь на грилях, жарящих поверхностях и в печах.

В июне стало известно, что Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров разрабатывает новый национальный стандарт для шаурмы.

На фоне этой инициативы депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить добавлять майонез в шаурму.