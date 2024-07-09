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В России захотели запретить вертел для шаурмы

Вместо этого предлагают готовить популярный фастфуд на грилях, жарящих поверхностях и в печах

09 июля 2024, 13:14, ИА Амител

Мясо на вертеле / Фото: unsplash.com
Мясо на вертеле / Фото: unsplash.com

В России фастфуд-сеть "Шоу'рма" предложила Роскачеству запретить вертел для шаурмы, потому что он якобы является рассадником бактерий и причиной порчи мяса и массовых отравлений, сообщает Mash.

По словам директора сети Анастасии Филипповой, повара часто нанизывают мясо на шампур прямо в транспортировочной пленке, которая затем расплавляется. Также они срезают пленку на глаз, не следят за сроками годности, не используют маркировку, а овощи и соусы хранят вне холодильников.

Женщина убеждена, что безопасно приготовить шаурму можно лишь на грилях, жарящих поверхностях и в печах.

В июне стало известно, что Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров разрабатывает новый национальный стандарт для шаурмы.

На фоне этой инициативы депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить добавлять майонез в шаурму.

общественное питание инициативы

Комментарии 10

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Гость

13:20:42 09-07-2024

Да просто запретить шаурму и всё, решение вопроса.

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Гость

13:48:30 09-07-2024

Гость (13:20:42 09-07-2024) Да просто запретить шаурму и всё, решение вопроса....
Господи, откуда в вас такая жестокость?!

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ВВП

13:22:08 09-07-2024

Может стоит запретить, не шампур, а таких поваров? Недавно салатами потравились, там шампуров вообще нет. Если мясо в плёнке жарить на гриле, тоже здоровья на прибавиться. Видать гранаты не той системы)

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Гость

13:22:37 09-07-2024

Не знаю на счёт запретить, но контроль за качеством повышать надо!

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Гость

13:25:47 09-07-2024

дабожечки совсем людям нечем заняться то

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Гость

14:02:48 09-07-2024

А где статистика об отравившихся шаурмой(из за вертела), на родине шаурмы? Покажите народу как там у них.

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Гость

14:29:45 09-07-2024

летом шаурму запретить а шашлык разрешить
и наоборот

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Мусик

14:39:22 09-07-2024

Гость (14:29:45 09-07-2024) летом шаурму запретить а шашлык разрешитьи наоборот... сложно как-то...
а может запретить все запрещенное, и не разрешать все разрешенное?
было бы проще.

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Гость

18:48:48 09-07-2024

Разрешить вертел для депутатов. Сильное решение, но, может, думать начнут.

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Ф. Достоевский

20:17:46 09-07-2024

Ох, Настасья Филипповна!!! Родители прикололись что ли? Ну тогда бы лучше молчала. Смех, да и только

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