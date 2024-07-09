В России захотели запретить вертел для шаурмы
Вместо этого предлагают готовить популярный фастфуд на грилях, жарящих поверхностях и в печах
09 июля 2024, 13:14, ИА Амител
В России фастфуд-сеть "Шоу'рма" предложила Роскачеству запретить вертел для шаурмы, потому что он якобы является рассадником бактерий и причиной порчи мяса и массовых отравлений, сообщает Mash.
По словам директора сети Анастасии Филипповой, повара часто нанизывают мясо на шампур прямо в транспортировочной пленке, которая затем расплавляется. Также они срезают пленку на глаз, не следят за сроками годности, не используют маркировку, а овощи и соусы хранят вне холодильников.
Женщина убеждена, что безопасно приготовить шаурму можно лишь на грилях, жарящих поверхностях и в печах.
В июне стало известно, что Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров разрабатывает новый национальный стандарт для шаурмы.
На фоне этой инициативы депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить добавлять майонез в шаурму.
13:20:42 09-07-2024
Да просто запретить шаурму и всё, решение вопроса.
13:48:30 09-07-2024
Гость (13:20:42 09-07-2024) Да просто запретить шаурму и всё, решение вопроса....
Господи, откуда в вас такая жестокость?!
13:22:08 09-07-2024
Может стоит запретить, не шампур, а таких поваров? Недавно салатами потравились, там шампуров вообще нет. Если мясо в плёнке жарить на гриле, тоже здоровья на прибавиться. Видать гранаты не той системы)
13:22:37 09-07-2024
Не знаю на счёт запретить, но контроль за качеством повышать надо!
13:25:47 09-07-2024
дабожечки совсем людям нечем заняться то
14:02:48 09-07-2024
А где статистика об отравившихся шаурмой(из за вертела), на родине шаурмы? Покажите народу как там у них.
14:29:45 09-07-2024
летом шаурму запретить а шашлык разрешить
и наоборот
14:39:22 09-07-2024
Гость (14:29:45 09-07-2024) летом шаурму запретить а шашлык разрешитьи наоборот... сложно как-то...
а может запретить все запрещенное, и не разрешать все разрешенное?
было бы проще.
18:48:48 09-07-2024
Разрешить вертел для депутатов. Сильное решение, но, может, думать начнут.
20:17:46 09-07-2024
Ох, Настасья Филипповна!!! Родители прикололись что ли? Ну тогда бы лучше молчала. Смех, да и только