13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате — среди них два россиянина

По предварительным данным, люди умерли от отравления угарным газом

30 ноября 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: Валерий Шарифулин /ТАСС

13 человек погибли в Алма-Ате при пожаре в хостеле на улице Ади Шарипова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился 30 ноября около 05:30 по местному времени. Горели подвал и первый этаж трехэтажного здания.

Огонь потушили примерно через час. Пройденная им площадь составила 30 кв. м.

На месте нашли тела 13 погибших. Среди них девять граждан Казахстана, двое граждан Узбекистана и двое россиян. Предположительно, все умерли от отравления угарным газом.