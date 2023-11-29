Семья из шести человек погибла при пожаре в российском регионе

Следователи возбудили уголовное дело

29 ноября 2023, 15:31, ИА Амител

Кадр: СУ СКР по Краснодарскому краю

Семья из шести человек погибла при пожаре в жилом доме в Курганинском районе Краснодарского края, сообщили в Следкоме региона.

Инцидент случился утром 29 ноября в поселке Высоком. В доме проживали супруги 32 и 33 лет и их дети в возрасте от 2 до 11 лет.

Отмечается, что семья была благополучной.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.