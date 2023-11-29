Семья из шести человек погибла при пожаре в российском регионе
Следователи возбудили уголовное дело
29 ноября 2023, 15:31, ИА Амител
Кадр: СУ СКР по Краснодарскому краю
Семья из шести человек погибла при пожаре в жилом доме в Курганинском районе Краснодарского края, сообщили в Следкоме региона.
Инцидент случился утром 29 ноября в поселке Высоком. В доме проживали супруги 32 и 33 лет и их дети в возрасте от 2 до 11 лет.
Отмечается, что семья была благополучной.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии 0