+13 и дожди. О погоде в Алтайском крае до 26 октября
На ближайшие три дня синоптики прогнозируют потепление
23 октября 2024, 17:40, ИА Амител
Дождь / Фото: unsplash.com/ Noah Silliman
Небольшие дожди и теплый порывистый ветер обещают алтайские синоптики до 26 октября. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
В течение трех ближайших дней термометры в крае покажут +6...+13 градусов. Также жителей региона ожидают дожди: небольшие, местами умеренные.
Ветер до 26 октября будет дуть юго-западный. Местами возможны порывы до 22 м/с.
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