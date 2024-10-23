+13 и дожди. О погоде в Алтайском крае до 26 октября

На ближайшие три дня синоптики прогнозируют потепление

23 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Дождь / Фото: unsplash.com/ Noah Silliman

Небольшие дожди и теплый порывистый ветер обещают алтайские синоптики до 26 октября. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В течение трех ближайших дней термометры в крае покажут +6...+13 градусов. Также жителей региона ожидают дожди: небольшие, местами умеренные.

Ветер до 26 октября будет дуть юго-западный. Местами возможны порывы до 22 м/с.