13-летний мальчик утонул в Рубцовске
Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия
12 июня 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
13-летний мальчик утонул в реке Алей в Рубцовске. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на представителей СК.
Ребенок отправился к реке в компании друзей, но в какой-то момент начал тонуть. Очевидцы вытащили его на берег, однако спасти пострадавшего не удалось.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Расследование контролирует прокуратура Алтайского края.
10:03:36 12-06-2023
на кого завели? На утонувшего? Маразм!
11:27:22 13-06-2023
Гость (10:03:36 12-06-2023) на кого завели? На утонувшего? Маразм! ... на родителей, что за маразм вы пишите