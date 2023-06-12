13-летний мальчик утонул в Рубцовске

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия

12 июня 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

13-летний мальчик утонул в реке Алей в Рубцовске. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на представителей СК.

Ребенок отправился к реке в компании друзей, но в какой-то момент начал тонуть. Очевидцы вытащили его на берег, однако спасти пострадавшего не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Расследование контролирует прокуратура Алтайского края.