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13-летний мальчик утонул в Рубцовске

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия

12 июня 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

13-летний мальчик утонул в реке Алей в Рубцовске. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на представителей СК.

Ребенок отправился к реке в компании друзей, но в какой-то момент начал тонуть. Очевидцы вытащили его на берег, однако спасти пострадавшего не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Расследование контролирует прокуратура Алтайского края.

Рубцовск Происшествия

Комментарии 2

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Гость

10:03:36 12-06-2023

на кого завели? На утонувшего? Маразм!

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Гость

11:27:22 13-06-2023

Гость (10:03:36 12-06-2023) на кого завели? На утонувшего? Маразм! ... на родителей, что за маразм вы пишите

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