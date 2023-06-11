Двое россиян погибли на курорте, врезавшись в пальму

Удар был настолько сильным, что части автомобиля раскидало по дороге

11 июня 2023, 16:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Двое россиян погибли в Паттайе в результате аварии. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Молодые люди на "Тойоте" вылетели с проезжей части и врезались в пальму. От мощного удара части автомобиля разбросало по дороге.

Спасатели, которые прибыли на место, вытащили россиян из искореженной машины, но спасти их не удалось – скончались от полученных травм.

Погибших опознали. Ими оказались 18-летний молодой человек и 23-летняя девушка.