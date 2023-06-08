13-летний мотоциклист сбил 9-летнюю девочку на Алтае

Пострадавшую госпитализировали

08 июня 2023, 15:33, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Девятилетняя девочка-пешеход пострадала в результате ДТП с мотоциклом в Республике Алтай, сообщили в местном МВД.

Авария случилась 7 июня около 17:15 в селе Майма. 13-летний водитель мотоцикла Racer Alpha не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на ребёнка, который шёл по краю проезжей части.

С травмами различной тяжести девочку госпитализировали в республиканскую детскую больницу.

Проводится разбирательство. Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности.