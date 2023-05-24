Два человека погибли при столкновении мотоцикла с деревом в Алтайском крае

Водитель и его пассажирка скончались на месте

24 мая 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Два человека погибли в результате ДТП с участием мотоцикла в Егорьевском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась ночью 24 мая в 20 километрах от села Лебяжье.

По предварительным данным, 30-летний водитель байка "Кавасаки" не справился с управлением и врезался в дерево. Он и его 24-летняя пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ребёнок и двое взрослых пострадали при столкновении мотоцикла с иномаркой. Все раненые были без мотошлемов.