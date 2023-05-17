13-летний подросток врезался в автомобиль на Алтае
Юный мотоциклист ушиб ногу
17 мая 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
В Горно-Алтайске 13-летний мотоциклист пострадал после наезда на припаркованный автомобиль Toyota Camry, сообщили в МВД по Республике Алтай.
Инцидент случился 15 мая около 20:00 во дворе дома № 6 по улице Барнаульской.
В результате ДТП ребёнок ушиб ногу. Он общался в больницу за медпомощью.
В отношении матери ребёнка составили административный протокол по статье о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав.
Отметим, что за день до этого в Горном Алтае трое подростков также пострадали в результате столкновения автомобиля с мотоциклом.
13:09:35 17-05-2023
Маме теперь еще платить за ремонт Камри больше чем за мотоцикл. Ну не зря же не дают права управления мотоциклом до 16 лет, мозг еще не вырос чтобы осознать ответственность и соизмерить ее со своими способностями.