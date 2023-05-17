13-летний подросток врезался в автомобиль на Алтае

Юный мотоциклист ушиб ногу

17 мая 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Горно-Алтайске 13-летний мотоциклист пострадал после наезда на припаркованный автомобиль Toyota Camry, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Инцидент случился 15 мая около 20:00 во дворе дома № 6 по улице Барнаульской.

В результате ДТП ребёнок ушиб ногу. Он общался в больницу за медпомощью.

В отношении матери ребёнка составили административный протокол по статье о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав.

Отметим, что за день до этого в Горном Алтае трое подростков также пострадали в результате столкновения автомобиля с мотоциклом.