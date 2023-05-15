Три подростка на мотоцикле врезались в машину на Алтае
Правоохранители выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулём мотоцикла
15 мая 2023, 12:30, ИА Амител
В Республике Алтай трое подростков пострадали в результате столкновения автомобиля с мотоциклом, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошёл утром 14 мая. 14-летний подросток и два его пассажира 13 и 14 лет ехали на мотоцикле Racer RC110N со стороны села Кош-Агач в направлении села Тобелер.
"При повороте налево несовершеннолетний не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с автомобилем Toyota Echo", – рассказали в ведомстве.
Всех подростков госпитализировали с травмами различной степени тяжести в районную больницу.
Ранее на Алтае подростка осудили за гибель ребёнка во время катания на мотоцикле.
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