Три подростка на мотоцикле врезались в машину на Алтае

Правоохранители выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулём мотоцикла

15 мая 2023, 12:30, ИА Амител









ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай трое подростков пострадали в результате столкновения автомобиля с мотоциклом, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошёл утром 14 мая. 14-летний подросток и два его пассажира 13 и 14 лет ехали на мотоцикле Racer RC110N со стороны села Кош-Агач в направлении села Тобелер.

"При повороте налево несовершеннолетний не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с автомобилем Toyota Echo", – рассказали в ведомстве.

Всех подростков госпитализировали с травмами различной степени тяжести в районную больницу.

Ранее на Алтае подростка осудили за гибель ребёнка во время катания на мотоцикле.