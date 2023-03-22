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13-летняя школьница пропала в Барнауле. Обновлено

Девочка ушла из дома 21 марта и до сих пор не вернулась

22 марта 2023, 12:16, ИА Амител

В Алтайском крае пропала 13-летняя девочка. Об этом рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт".

21 марта Ангелина ушла из дома и до сих пор не вернулась. 

Приметы: рост 160 см, телосложение xудощавое, цвет глаз голубой, бордовые волосы до плеч. Одежда: светло-голубая короткая куртка, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки, светло-серая шапка.

Поисковики просят предоставить любую информацию о местоположении ребёнка. 

Ранее сообщалось, что пропавшую 16-летнюю девочку в Барнауле нашли погибшей.

Обновлено. Найдена, жива.

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