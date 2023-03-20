В Барнауле ищут пропавшую 16-летнюю девушку. Обновлено

Её местонахождение неизвестно с 18 марта

20 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Сотрудники поискового отряда "Лиза Алерт" в Барнауле объявили о розыске пропавшей 16-летней Анастасии. Девочка исчезла 18 марта.

В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" уточняют, что последний раз её видели в районе железнодорожного вокзала. Все её вещи остались в общежитии АПЭК.

Приметы пропавшей: рост 165 см, тёмные короткие волосы и карие глаза. Может быть одета в бежевую куртку, чёрные штаны и чёрные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки или обстоятельствах её исчезновения, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Обновлено: девушку нашли погибшей.