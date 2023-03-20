В Барнауле ищут пропавшую 16-летнюю девушку. Обновлено
Её местонахождение неизвестно с 18 марта
20 марта 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Сотрудники поискового отряда "Лиза Алерт" в Барнауле объявили о розыске пропавшей 16-летней Анастасии. Девочка исчезла 18 марта.
В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" уточняют, что последний раз её видели в районе железнодорожного вокзала. Все её вещи остались в общежитии АПЭК.
Приметы пропавшей: рост 165 см, тёмные короткие волосы и карие глаза. Может быть одета в бежевую куртку, чёрные штаны и чёрные ботинки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки или обстоятельствах её исчезновения, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Обновлено: девушку нашли погибшей.
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