13 тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды из-за повреждения на теплосети

В СГК отметили, что требуется срочный ремонт

24 мая 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Повреждение на магистральной теплосети диаметром 900 мм произошло на улице Взлётной, 113, в Барнауле. Как сообщает пресс-служба барнаульского филиала в Telegram-канале, это влияет на подачу горячего водоснабжения, из-за чего требуется срочный ремонт.

В результате завтра, 25 мая, с 07:00 до 21:00 часов горячую воду отключат для 13 тысяч жителей Индустриального района краевой столицы.

Адреса многоквартирных домов, которые попадают под отключение:

Ускова, 31, 25, 33;

Взлётная, 91, 38, 10, 12, 14, 81, 87;

Павловский тракт, 253, 267, 257, 261, 263;

Попова, 107, 109, 123, 117, 113;

Сиреневая, 32, 30, 26, 28;

Балтийская, 96, 104;

Шумакова, 24, 11, 16, 14, 30;

Северный Власихинский, 131/1, 131/2, 131/3.

Также горячей воды не будет в трёх детсадах, двух школах, одной больнице, магазинах по трём адресам, пяти административных зданиях и одном спортивном учреждении.