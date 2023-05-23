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23 мая барнаульцам вернут горячую воду

Первый этап опрессовки подходит к концу

23 мая 2023, 13:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле 23 мая завершится первый этап опрессовки и жители уже вечером получат горячую воду, сообщили в СГК.

Аварийная бригада устраняет последнее повреждение на внутриквартальной сети, после чего начнётся заполнение системы и постановка на циркуляцию.

В компании отметили, что если горячая вода так и не появилась, то стоит обратиться в управляющую компанию: вероятно, в доме не открыли задвижки.

Напомним, первый этап опрессовки провели в контуре магистрали М-34. Где и когда не будет горячей воды в дальнейшем, – в нашем материале.

Комментарии 5

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Гость

14:12:49 23-05-2023

Что значит "вернут"? А когда ее заберут?

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Светлана

15:04:27 23-05-2023

Гость (14:12:49 23-05-2023) Что значит "вернут"? А когда ее заберут?... У нас в СНТ "Алтайский садовод" председатель лёгким движением руки забрала и не возвратила до сих пор (23.05) поливную воду у ВСЕГО садоводства. То есть воды ЕЩЁ не было и нет. Куда бы пожаловаться , чтобы ответила за это безобразие.

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Гость

08:33:58 24-05-2023

Светлана (15:04:27 23-05-2023) У нас в СНТ "Алтайский садовод" председатель лёгким движение... в спортлото напишите

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Гость

15:11:43 23-05-2023

Гость (14:12:49 23-05-2023) Что значит "вернут"? А когда ее заберут?... забрали уже, вы не заметили

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Гость

18:24:39 23-05-2023

Нету воды

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