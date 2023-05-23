23 мая барнаульцам вернут горячую воду

Первый этап опрессовки подходит к концу

23 мая 2023, 13:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 23 мая завершится первый этап опрессовки и жители уже вечером получат горячую воду, сообщили в СГК.

Аварийная бригада устраняет последнее повреждение на внутриквартальной сети, после чего начнётся заполнение системы и постановка на циркуляцию.

В компании отметили, что если горячая вода так и не появилась, то стоит обратиться в управляющую компанию: вероятно, в доме не открыли задвижки.

Напомним, первый этап опрессовки провели в контуре магистрали М-34. Где и когда не будет горячей воды в дальнейшем, – в нашем материале.