23 мая барнаульцам вернут горячую воду
Первый этап опрессовки подходит к концу
23 мая 2023, 13:54, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 23 мая завершится первый этап опрессовки и жители уже вечером получат горячую воду, сообщили в СГК.
Аварийная бригада устраняет последнее повреждение на внутриквартальной сети, после чего начнётся заполнение системы и постановка на циркуляцию.
В компании отметили, что если горячая вода так и не появилась, то стоит обратиться в управляющую компанию: вероятно, в доме не открыли задвижки.
Напомним, первый этап опрессовки провели в контуре магистрали М-34. Где и когда не будет горячей воды в дальнейшем, – в нашем материале.
14:12:49 23-05-2023
Что значит "вернут"? А когда ее заберут?
15:04:27 23-05-2023
Гость (14:12:49 23-05-2023) Что значит "вернут"? А когда ее заберут?... У нас в СНТ "Алтайский садовод" председатель лёгким движением руки забрала и не возвратила до сих пор (23.05) поливную воду у ВСЕГО садоводства. То есть воды ЕЩЁ не было и нет. Куда бы пожаловаться , чтобы ответила за это безобразие.
08:33:58 24-05-2023
Светлана (15:04:27 23-05-2023) У нас в СНТ "Алтайский садовод" председатель лёгким движение... в спортлото напишите
15:11:43 23-05-2023
Гость (14:12:49 23-05-2023) Что значит "вернут"? А когда ее заберут?... забрали уже, вы не заметили
18:24:39 23-05-2023
Нету воды