В Барнауле 130 компаний используют труд несовершеннолетних
Это один из действенных способов для местного бизнеса компенсировать нехватку рабочих рук
03 октября 2024, 10:14, ИА Амител
В Барнауле 130 компаний используют труд несовершеннолетних – столько предприятий сотрудничают со службой занятости по вопросу устройства подростков к себе на работу. Причем не только на летний период. Это один из способов для местного бизнеса компенсировать нехватку рабочих рук. Кем могут трудиться несовершеннолетние кадры и сколько получать денег, в эфире Business FM* Барнаул рассказала директор кадрового центра "Работа России" Ирина Беседина.
"Оплата труда у них не меньше МРОТ, но в зависимости от отработанных дней и часов. И если это заключенный договор с центром занятости, то это еще и материальная поддержка в размере от 2,5 до 3,5 тысячи рублей, в зависимости от категории. Отдельным блоком каждый год идет трудоустройство девочек в детские оздоровительные лагеря: сначала они проходят обучение в течение полугода, потом едут работать вожатыми, организаторами. Подростки могут выполнять различные подсобные, разовые работы – фасовка, уборка, работа по озеленению территории, раскладка продуктов, то есть любая работа, которая не требует никакого специального образования", – рассказала эксперт.
Поначалу привлечь бизнес к трудоустройству подростков было непросто, вспоминает Беседина. Десять лет назад появилась отдельная акция: "Горжусь, что с родителями тружусь". С ее помощью ребята и сейчас могут работать вместе с мамами и папами. На нее многие работодатели согласились: начинали с нескольких подростков, а сейчас трудоустраивают десятки.
Всего же в Барнауле ежегодно находят работу 2,5 тысячи несовершеннолетних. Это те ребята, что устроились при содействии службы занятости. Ну а фактически подрабатывающих школьников гораздо больше, и год к году их количество прирастает, добавляет собеседник. По данным hh.ru, с начала года там разместили или обновили более 700 тысяч вакансий для несовершеннолетних. А спрос на них, по данным "Известий", за год вырос на треть. Главный совет юным сотрудникам и их родителям – внимательно читать любые подписываемые документы, при малейшем сомнении – консультироваться. Это поможет уберечься от недобросовестных работодателей.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
10:47:41 03-10-2024
Правильно. Труд облагораживает. И семье подспорье. А бездельники могут булить, куролесить всяко разно, сами вон в школах не учатся и другим не дают.
12:30:11 03-10-2024
Гость (10:47:41 03-10-2024) Правильно. Труд облагораживает. И семье подспорье. А бездель... То есть вы считаете, что постоянная работа для подростка - это благо? Ладно подработка на лето, когда есть время. Но работать постоянно что школьнику, что студенту - нормальной учебы не будет. Ну и да, отлично живем, если семьям нужно "подспорье" от того, кто сам еще ребенок. Осталось, как хотели, разрешить им на вредных и опасных производствах работать, и тогда-то совсем все наладится.
15:19:57 03-10-2024
Гость (12:30:11 03-10-2024) То есть вы считаете, что постоянная работа для подростка - э...
Так во вашим рассуждениям им попку до 18 лет подтирать? Или, как предлагают, до 21?
15:30:25 03-10-2024
Гость (15:19:57 03-10-2024) Так во вашим рассуждениям им попку до 18 лет подтирать? ... Странная у вас фиксация, однако. Еще раз, для непонятливых - ребенок, участь в старших классах (и да, как раз до тех самых 18, внезапно) и работая каждый день на постоянной основе, не сможет нормально учиться. Равно как не могут нормально учиться на дневном отделении студенты, вынужденные одновременно зарабатывать. Не хватит сил и времени на учебу. Вы себе как представляете - 2-3-4 часа подросток отработал, плюс время на дорогу, а потом еще в школе отучился часов так 6-7, а потом ночью за домашние задания? Он что, железный? Работа сил не требует?
20:22:27 03-10-2024
Гость (10:47:41 03-10-2024) Правильно. Труд облагораживает. И семье подспорье. А бездель... Вы кажется совершенно не представляете как учатся дети в школах. У них нет времени нормально отдохнуть. В школе они проводят по 6-7 часов, в секциях и других школах часа 3, ещё нужно домашку сделать- часа 3, а то и больше, ведь есть задания из доп. занятий. И когда при таком графике ещё и работать каждый день? Такое могут себе позволить наверное те, кто не учится толком, уж простите.
21:05:52 03-10-2024
Гость (20:22:27 03-10-2024) В школе они проводят по 6-7 часов, в секциях и других школах часа 3 боюсь, что вы тоже слабо представляете как дети учатся. 6 уроков это 5 часов в школе. с 8 до 13 часов. вот ни разу не поверю, что у вашего ребенка (если он есть конечно) в школе каждый день по 7-8 уроков было. про ежедневные 3-х часовые секции и прочие допники вы так же перегнули палку. с подготовкой домашки спорить не буду.
10:48:36 03-10-2024
Пусть лучше наши подростки дворы метут и тд чем иностранные специалисты
10:57:27 03-10-2024
изверги!
17:32:41 03-10-2024
Значит, совсем плохо у нас с рабочей силой. Не зря разговоры идут о сокращении периода обучения в школах. Буквы освоил и вперед, можешь идти работать на неквалифицированный уровень работ. Видимо, к этому придем. Может и к лучшему, 11 лет в школу ходят, а знаний и грамотности ноль у некоторых. Может они будут гениальными работягами🤷
23:14:15 03-10-2024
Всё отлично у нас с кадрами, просто работодатели не хотят платить. За 30 тыс. Могут работать только молодеж 14+. Ни один взрослый человек имеющий семью не пойдет работать за эти деньги.
В семьях где мужчины зарабатывают достойно, женщины ведут хозяйство и занимаются детьми. И таких семей много.
Нищенские зарплаты проблема, а не отсутствие кадров.
10:05:10 04-10-2024
Гость (23:14:15 03-10-2024) Всё отлично у нас с кадрами, просто работодатели не хотят пл... А вы не рассматриваете цепочку связи, работодатель платит "высокую" зарплату, растёт цена продукцию, растёт инфляция и "высокой" зарплаты снова не хватает и она становиться нищенской?
Вот вы готовы покупать хлеб по 150 рублей что бы все кто относятся к хлеб производству получали не по 25-30, а по 45-50?
Или готовы идти в кино со стоимостью билета не 250-320 как сейчас, а по 800-1000 что бы сотрудники кинотеатров получали по 50 т.р.?
Думаю нет, ну вот то тоже, не нужно валить все проблемы на одних только работодателей.
Да и работнички современные скажу я вам из поколения 20-30 лет те ещё кадры в большинстве, ничего не умею, ничего не знаю, хочу с порога 50+, а если даже предложить такое, но соответственно начинаешь спрашивать за выполненную работу начинаю закатывать глаза что они устали и не могут работать по столько (8 часов день присутствия из которого активной работы 2-3 часа) ходить чуть что по больничным по каждому чиху или могут просто не выйти и не брать трубки.
Так что не нужно всё на предпринимателя валить, тут проблема комплексная. Современное поколение ничего не хочет делать, они уверены что они все блогеры и только снимая себя на телефон будут грести деньги лопатой, а когда не получают ноют и сидят у родителей на шее. Но при это предложи им пойти работать, то нет не в коем случае, он(а) инфлюэнсер, контентмейкер, а как это им особенным кофе варить или столики протирать, я уж не говорю о заводах и фабриках.