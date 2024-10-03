Это один из действенных способов для местного бизнеса компенсировать нехватку рабочих рук

03 октября 2024, 10:14, ИА Амител

Подросток прикрывается рукой / Фото: pixabay.com

В Барнауле 130 компаний используют труд несовершеннолетних – столько предприятий сотрудничают со службой занятости по вопросу устройства подростков к себе на работу. Причем не только на летний период. Это один из способов для местного бизнеса компенсировать нехватку рабочих рук. Кем могут трудиться несовершеннолетние кадры и сколько получать денег, в эфире Business FM* Барнаул рассказала директор кадрового центра "Работа России" Ирина Беседина.

"Оплата труда у них не меньше МРОТ, но в зависимости от отработанных дней и часов. И если это заключенный договор с центром занятости, то это еще и материальная поддержка в размере от 2,5 до 3,5 тысячи рублей, в зависимости от категории. Отдельным блоком каждый год идет трудоустройство девочек в детские оздоровительные лагеря: сначала они проходят обучение в течение полугода, потом едут работать вожатыми, организаторами. Подростки могут выполнять различные подсобные, разовые работы – фасовка, уборка, работа по озеленению территории, раскладка продуктов, то есть любая работа, которая не требует никакого специального образования", – рассказала эксперт.

Поначалу привлечь бизнес к трудоустройству подростков было непросто, вспоминает Беседина. Десять лет назад появилась отдельная акция: "Горжусь, что с родителями тружусь". С ее помощью ребята и сейчас могут работать вместе с мамами и папами. На нее многие работодатели согласились: начинали с нескольких подростков, а сейчас трудоустраивают десятки.

Всего же в Барнауле ежегодно находят работу 2,5 тысячи несовершеннолетних. Это те ребята, что устроились при содействии службы занятости. Ну а фактически подрабатывающих школьников гораздо больше, и год к году их количество прирастает, добавляет собеседник. По данным hh.ru, с начала года там разместили или обновили более 700 тысяч вакансий для несовершеннолетних. А спрос на них, по данным "Известий", за год вырос на треть. Главный совет юным сотрудникам и их родителям – внимательно читать любые подписываемые документы, при малейшем сомнении – консультироваться. Это поможет уберечься от недобросовестных работодателей.

* Business FM ("Бизнес ФМ")