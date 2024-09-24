Более 260 подростков-самозанятых задолжали налоги в Алтайском крае

Родителей призвали проверить, оплатил ли их ребенок положенные отчисления — в противном случае средства могут взыскать с них

24 сентября 2024, 09:14, ИА Амител

Калькулятор, расчеты / Фото: pixabay.com

265 подростков-должников числится в Алтайском крае. Они оформлены в налоговой службе в качестве самозанятых, но не заплатили налог на профессиональный доход. Мотивы юных нарушителей в эфире Business FM Барнаул* назвала начальник отдела урегулирования задолженности краевой налоговой службы Галина Суханова.

"Полагаем, что при регистрации в приложении "Мой налог" подросткам никто не подсказал: после осуществления той или иной услуги возникает обязанность по уплате налогов. Те ребятишки, которые летом попытались заработать на летних каникулах, осуществляя, например, функции по доставке, не были надлежащим образом уведомлены, что у них после оказания услуги окажется задолженность", – сказала Суханова.

Она добавила, что родителям следует проверять, есть ли у их самозанятых детей задолженности по налогам. Если они есть и оплачивать их подросток не планирует, то сначала ему будут начислять пени, а после долг взыщут со взрослых через суд.

Всего же самозанятых с долгами в Алтайском крае насчитывается чуть больше 26 тысяч. Однако ФНС отмечает положительную тенденцию – число должников показывает снижение, хотя самих самозанятых становится больше. Что же касается величины долга, то у большинства неплательщиков он составляет меньше 10 тысяч рублей. Долги свыше 100 тысяч в регионе сегодня имеют только 90 самозанятых граждан.

* Business FM ("Бизнес ФМ")