Более 260 подростков-самозанятых задолжали налоги в Алтайском крае
Родителей призвали проверить, оплатил ли их ребенок положенные отчисления — в противном случае средства могут взыскать с них
24 сентября 2024, 09:14, ИА Амител
265 подростков-должников числится в Алтайском крае. Они оформлены в налоговой службе в качестве самозанятых, но не заплатили налог на профессиональный доход. Мотивы юных нарушителей в эфире Business FM Барнаул* назвала начальник отдела урегулирования задолженности краевой налоговой службы Галина Суханова.
"Полагаем, что при регистрации в приложении "Мой налог" подросткам никто не подсказал: после осуществления той или иной услуги возникает обязанность по уплате налогов. Те ребятишки, которые летом попытались заработать на летних каникулах, осуществляя, например, функции по доставке, не были надлежащим образом уведомлены, что у них после оказания услуги окажется задолженность", – сказала Суханова.
Она добавила, что родителям следует проверять, есть ли у их самозанятых детей задолженности по налогам. Если они есть и оплачивать их подросток не планирует, то сначала ему будут начислять пени, а после долг взыщут со взрослых через суд.
Всего же самозанятых с долгами в Алтайском крае насчитывается чуть больше 26 тысяч. Однако ФНС отмечает положительную тенденцию – число должников показывает снижение, хотя самих самозанятых становится больше. Что же касается величины долга, то у большинства неплательщиков он составляет меньше 10 тысяч рублей. Долги свыше 100 тысяч в регионе сегодня имеют только 90 самозанятых граждан.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
09:24:55 24-09-2024
Правильно пора уже привыкать, что государство заботиться о них и ни кого не забудет
09:47:53 24-09-2024
Раньше не брали налог с несовершеннолетних
10:46:21 24-09-2024
Школьные уроки финансовой грамотности прошли даром.
14:28:25 24-09-2024
Государство же самозанятым даёт бонус 10000 руб на налог, вот и списывайте. Деловые.
17:49:22 24-09-2024
ну в самом деле то !!!! дети стремятся своим трудом зарабатывать, и думаю не от хорошей жизни..... родителям помочь..... а мы их пригибаем.....да они подумают и плюнут....КОШМАР.