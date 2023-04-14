135 единиц техники работают на тушении пожара в Михайловском районе

Информация о тушении пожара постоянно передаётся главе региона

14 апреля 2023, 11:33, ИА Амител















В Минприроды рассказали о текущей обстановке на месте пожара в Михайловском районе. На месте работают лесные пожарные КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", а также пожарные службы арендаторов лесных участков и МЧС России.

"В тушении пожара на данный момент задействованы 135 пожарных и 74 единицы техники, в том числе 46 пожарных автомобилей, 2 малых лесопожарных комплекса, 14 тракторов, 9 легковых автомобилей, 1 бензовоз, 1 вертолёт и 1 пожарный поезд, прибывший в 00:30 14.04.2023 из Кулунды", – сказано в сообщении.

Распространения огня нет, но при необходимости на место направят дополнительные силы и средства. Информацию постоянно передают губернатору Алтайского края Виктору Томенко.