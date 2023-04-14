На пожаре в Михайловском районе работает пожарный поезд

Угроза для населённых пунктов на данный момент отсутствует

14 апреля 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В региональном главке МЧС рассказали об обстановке на месте масштабного природного пожара в Михайловском районе.

Отмечается, что спецслужбы вовремя получили информацию и отреагировали на неё. Угроза для населённых пунктов на данный момент отсутствует.

"Работники лесоохраны продолжают работу по тушению, для обеспечения водой задействован пожарный поезд. Случаев перехода огня на территории населённых пунктов не допущено.

Организовано информирование населения, взаимодействие со старостами населённых пунктов. Пожарно-спасательные подразделения обеспечивают защиту населённых пунктов на случай осложнения ситуации", – сказано в сообщении.

Всего в работе задействовано 175 человек, 88 единиц техники, из них от МЧС России 40 человек, 11 единиц техники.

Продолжает работать оперативный штаб.

Напомним, что возгорание заметил дежурный с пожарно-наблюдательной вышки Ключевского лесничества в 13:30. Предположительно, пожар перешёл в регион из Казахстана.

Как отмечал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, обстановку осложняет сильный порывистый ветер. В Михайловском информационном центре заявляли, что кроме села Бастан есть угроза для Неводного, Николаевки и района станции села Михайловское. На эти территории направлены сотрудники полиции и ГИБДД, в сёлах подготовлена техника на случай эвакуации.