14 алтайских чиновников вошли в федеральный резерв управленческих кадров
В группе "Высший уровень" оказались глава регионального Минздрава Попов, министр спорта Рябцев, а также начальник управления по предпринимательству Евстигнеев
24 октября 2023, 14:02, ИА Амител
14 чиновников из органов исполнительной власти Алтайского края вошли в федеральный резерв управленческих кадров. Как сообщает "Атмосфера", в их числе оказались министры здравоохранения Дмитрий Попов, глава Минспорта Максим Рябцев и начальник управления по предпринимательству Александр Евстигнеев.
Всего в списке находятся 948 лиц. Реестр подготовили с учетом итогового рейтинга кандидатов в резерв, сформированного РАНХиГС, который опубликовали 23 октября. В нем три группы: "Высший уровень", "Базовый уровень" и "Перспективный уровень".
В первую группу из Алтайского края вошли Евстигнеев, Попов, Рябцев, заместитель министра экономического развития Алексей Ерохин, замглавы Минсоцзащиты Юлия Ковалева, замминистра цифрового развития и связи Дмитрий Чегров.
Также в резерве оказались начальник отдела телекоммуникаций и связи Министерства цифрового развития и связи Алтайского края Иван Баринов, глава отдела информатизации и информационной безопасности Управления Юстиции Алтайского края Михаил Булатов и другие.
14:12:36 24-10-2023
чемодан, вокзал моська всем!
14:33:43 24-10-2023
Ага, особенно какого-то Булатова. Отмыть его сначала не забудьте.
14:38:52 24-10-2023
Этим нам сказали, что мы как были быдлом так и останемся им, нам плюют в лицо, ноги вытирают, да уже гадят на нас, а Попов в федеральном резерве, теперь будет теплое место готовить другому. И это нам терпеть 5 лет.
15:13:36 24-10-2023
ну про Попова конечно очень смешно)))
15:23:11 24-10-2023
по какой то обратной шкале идет отбор. чем хуже - тем лучше
15:38:31 24-10-2023
Гость (15:23:11 24-10-2023) по какой то обратной шкале идет отбор. чем хуже - тем лучше ... Ну так по такому критерию последние 30 лет не только кадры набирают, но и решения принимают...
15:50:05 24-10-2023
Чудны тела твои......!?
17:21:06 24-10-2023
А они шибко и не переживают, резервники эти... У чинуш и им подобным, в трудовом договоре есть пункт, что если их не переизберут на новый срок, им в течение года будет выплачиваться компенсация в размере их зарплаты! Такая льгота введена ещё в 90-е. Неслабо, да? Ну, а в течение этого срока, хтой-то, да подберёт это "добро", усадят их на денежное местечко.
18:00:21 24-10-2023
восхищены нашими звездочками!!!!верим, что это для нашего блага, земля алтайская не оскудела талантами!!!надеемся, что резерв будет пополняться во много раз
18:10:32 24-10-2023
Это тот Рябцев, который добил окончательно спорт Алтайского края, это тот Рябцев который окружил себя бездарями, это тот Рябцев, который завалил все стройки....., охренеть, да пора в Федеральный резерв))))))
18:26:13 24-10-2023
Место Рябцева в кадровом резерве танцующих на деване........ Дам
19:43:21 24-10-2023
Песочные часы. У нас медицина на высоте - нет, у нас соцгарантии реализованы на 100 % - нет, особенно с квартирами для детей-сирот и инвалидов; у нас экономика лидирует - нет, с самыми низкими зарплатами в стране; у нас высокоразвитое предпринимательство - нет же; цифровизация такова, что в больницу не попадешь. Так за какие такие дела эти персонажи уходят в федеральный резерв? Может это игра такая?
07:34:05 25-10-2023
Там зарплата больше и греют теплее!!! За дела их грешные никто не накажет. К чему катимся?
20:33:41 25-10-2023
Наверное заплатили все что полагается