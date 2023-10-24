14 алтайских чиновников вошли в федеральный резерв управленческих кадров

В группе "Высший уровень" оказались глава регионального Минздрава Попов, министр спорта Рябцев, а также начальник управления по предпринимательству Евстигнеев

24 октября 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

14 чиновников из органов исполнительной власти Алтайского края вошли в федеральный резерв управленческих кадров. Как сообщает "Атмосфера", в их числе оказались министры здравоохранения Дмитрий Попов, глава Минспорта Максим Рябцев и начальник управления по предпринимательству Александр Евстигнеев.

Всего в списке находятся 948 лиц. Реестр подготовили с учетом итогового рейтинга кандидатов в резерв, сформированного РАНХиГС, который опубликовали 23 октября. В нем три группы: "Высший уровень", "Базовый уровень" и "Перспективный уровень".

В первую группу из Алтайского края вошли Евстигнеев, Попов, Рябцев, заместитель министра экономического развития Алексей Ерохин, замглавы Минсоцзащиты Юлия Ковалева, замминистра цифрового развития и связи Дмитрий Чегров.

Также в резерве оказались начальник отдела телекоммуникаций и связи Министерства цифрового развития и связи Алтайского края Иван Баринов, глава отдела информатизации и информационной безопасности Управления Юстиции Алтайского края Михаил Булатов и другие.