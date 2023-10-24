Бюджет и трудные подростки. Что обсудят депутаты на октябрьской сессии АКЗС

По некоторым темам может разгореться бурная дискуссия

24 октября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Проект бюджета на 2024 год, общественные наставники для подростков-бунтарей, утверждение кандидатуры на пост министра финансов – основные вопросы, которые рассмотрят 26 октября на сессии депутаты АКЗС. Всего в повестке заседания значится 30 вопросов, часть из которых могут вызвать дискуссию среди народных избранников. Подробнее – в материале amic.ru.

Казна на предстоящий год

Один из главных вопросов, который традиционно обсуждается в стенах АКЗС в октябре, – проект бюджета. На предстоящей сессии документ рассмотрят в первом чтении. С докладом об основных параметрах краевой казны на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов выступит врио главы регионального Минфина Данил Ситников.

Если коротко: общий объем доходов в 2024 году планируется в сумме 143 млрд 83 млн рублей (из них налоговые и неналоговые доходы – 88,7 млрд рублей). Расходы ожидаются на уровне 158,6 млрд рублей, дефицит – 14,9 млрд.

И параметры эти – не окончательные. Между первым и вторым чтением Госдума рассмотрит в первом чтении федеральный бюджет, который включает расходы на регионы. И сколько получит Алтайский край, станет известно к ноябрьской сессии АКЗС.

Буйных – утихомирить

Именно с такой целью комитет АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике и региональная прокуратура разработали законопроект, предусматривающий создание в Алтайском крае института общественных наставников для трудных подростков. "Воспитатели" будут работать с детьми, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних либо находящимися в социально-опасном положении.

В проекте закона говорится, что при закреплении общественного наставника за ребенком будет учитываться "характер несовершеннолетнего, его возраст, склонности, другие обстоятельства, а также согласие общественного наставника выполнять возлагаемые на него обязанности по отношению к конкретному несовершеннолетнему".

По задумке разработчиков, наставником может стать гражданин старше 18 лет, "по своим деловым и моральным качествам способный выступать положительным примером для подростка". Важное требование – проживание в том же населенном пункте, что и несовершеннолетний, и наличие необходимого жизненного опыта либо опыта работы с детьми. Наставники будут трудиться на общественных началах, поэтому реализация законопроекта не потребует финансирования из бюджета.

Новый министр финансов

А еще на предстоящем заседании депутаты должны согласовать кандидатуру Данила Ситникова на пост вице-губернатора и главы регионального Минфина. На этом посту чиновник работал с апреля 2019 года. Кроме того, по данным СМИ, на сессии могут лишить полномочий депутата Ивана Нифонтова в связи с его переходом на должность главы Минспорта региона.

Транспортный налог – снизить

Депутат АКЗС от либерал-демократов Сергей Булаев вновь выступит с инициативой снизить налоговую ставку для катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств.

Сейчас владельцы этого вида транспорта обязаны платить налог с каждой лошадиной силы: до 100 л.с. – 30 рублей, больше 100 л.с. – 100 рублей. И такая высокая ставка, по мнению либерал-демократа, приводит к тому, что жители используют различные схемы уклонения от налогообложения, а также от постановки их на учет. Депутат приводит цифры: по данным регионального ГИМС ГУ МЧС, в регионе зарегистрировано примерно 10 тысяч маломерных судов, в то время как на учете в налоговой службе состоит только половина. Возмущает Булаева и то, что налоговым периодом по транспортному налогу считается календарный год, а период навигации – всего полгода.

Что еще обсудят депутаты

Депутат-коммунист Михаил Зайцев намерен внести корректировки в краевой закон о науке, включив в список приоритетных направлений укрепление обороноспособности государства. А врио министра здравоохранения региона Дмитрий Попов внесет вопрос о наделении принадлежащих региону "Аптек Алтая" полномочием выступать поставщиком в рамках госзакупок.

Кроме того, депутаты АКЗС намерены обязать с 1 июля 2024 года органы опеки и попечительства предоставлять в Министерство образования и науки Алтайского края информацию об условиях жизни и воспитании несовершеннолетних подопечных, оставшихся без попечения родителей. Также депутаты одобрят соглашение о сотрудничестве АКЗС с Законодательным собранием Севастополя.