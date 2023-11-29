14 человек отравились шаурмой в российском регионе

Возбуждено уголовное дело

29 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Бурятии, в селе Петропавловка, 14 человек съели шаурму из местного киоска и заразились сальмонеллезом, сообщили в прокуратуре региона.

По данным РИА Новости, речь идет о ларьке "Шаурма в lovаше".

Прокурорская проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Ранее суд на 90 дней приостановил работу барнаульской кофейни "Йель", где отравилось 12 человек.