Следком также возбудил уголовное дело после отравления

27 ноября 2023, 17:45, ИА Амител

Кофейня "Йель" / Фото: Екатерина Смолихина

Центральный районный суд приостановил работу кофейни "Йель" на 90 дней. Такое решение он вынес 24 ноября по административной статье 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований". Об этом amic.ru сообщил источник.

Пока Центральный районный суд рассмотрел административное дело о "Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Статья предполагает штраф для юрлиц от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней. Таким образом, работу кофейни приостановили на максимально возможный срок.

Отметим, что Следком возбудил и уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" (ч. 1. ст. 238 УК РФ). По ней владелец кофейни может получить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет либо принудительные работы на тот же срок. Суд это дело пока не рассматривал.

Напомним, что 20 ноября в соцсетях сообщили о том, что восемь человек, перекусивших в кофейне "Йель", попали в инфекционное отделение с сальмонеллезом. Работу кофейни приостановили. На 22 ноября число госпитализированных увеличилось до 12 человек.