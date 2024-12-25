14 человек, выживших при крушении самолета в Актау, доставили в больницу

Все они находятся в крайне тяжелом состоянии

25 декабря 2024, 14:44, ИА Амител

Момент крушения самолета /Фото: кадр из соцсетей

14 человек, переживших крушение самолета у Актау, доставили в Мангистаускую областную больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, борт до последнего пытался набрать высоту, однако упал из-за отказа систем управления. Количество россиян на борту уточняется.

Как сообщал ТАСС, Azerbaijan Airlines, которой принадлежит самолет, назвали предварительной причиной инцидента столкновение со стаей птиц.

На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Все выжившие находятся в крайне тяжелом состоянии.