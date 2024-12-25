Что известно о крушении самолета в Актау, летевшего из Баку в Грозный

Информации пока не много

25 декабря 2024, 14:17, ИА Амител

Момент крушения самолета /Фото: кадр из соцсетей

Пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане днем 25 декабря. Авиакатастрофа произошла вблизи аэропорта Актау. Рассказываем, что известно о происшествии к этой минуте.

Что известно об авиакатастрофе?

По данным казахстанских СМИ, из-за тумана в Грозном рейс перенаправили в Махачкалу, а затем – в Актау.

Как пишет Mаsh, самолет Embraer Е190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, перед падением кружил над аэропортом казахстанского Актау. По предварительным данным, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешения. Видео, как самолет падает на полосу, моментально разлетелось по социальным сетям.

Позже в Росавиации прокомментировали ЧП. По их данным, после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение "идти" на запасной аэродром — им был выбран Актау.

Оперативные службы Республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы.

Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана".

Сколько человек находилось на борту?

На борту было 67 пассажиров и пять членов экипажа. На место катастрофы выехали 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Есть ли среди пассажиров выжившие?

При крушении самолета вблизи Актау в Казахстане, по предварительным данным, выжили 28 человек, сообщили в МЧС республики. Сейчас всем им оказывают медицинскую помощь. Однако информация может измениться в любую минуту.

Что стало причиной катастрофы?

Пока неизвестно. По предварительной информации, причиной падения самолета в Актау стало столкновение со стаей птиц.