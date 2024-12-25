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Что известно о крушении самолета в Актау, летевшего из Баку в Грозный

Информации пока не много

25 декабря 2024, 14:17, ИА Амител

Момент крушения самолета /Фото: кадр из соцсетей
Момент крушения самолета /Фото: кадр из соцсетей

Пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане днем 25 декабря. Авиакатастрофа произошла вблизи аэропорта Актау. Рассказываем, что известно о происшествии к этой минуте.

Что известно об авиакатастрофе?

По данным казахстанских СМИ, из-за тумана в Грозном рейс перенаправили в Махачкалу, а затем – в Актау.

Как пишет Mаsh, самолет Embraer Е190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, перед падением кружил над аэропортом казахстанского Актау. По предварительным данным, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешения. Видео, как самолет падает на полосу, моментально разлетелось по социальным сетям.

Позже в Росавиации прокомментировали ЧП. По их данным, после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение "идти" на запасной аэродром — им был выбран Актау.

Оперативные службы Республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы.

Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана".

Сколько человек находилось на борту?

На борту было 67 пассажиров и пять членов экипажа. На место катастрофы выехали 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Есть ли среди пассажиров выжившие?

При крушении самолета вблизи Актау в Казахстане, по предварительным данным, выжили 28 человек, сообщили в МЧС республики. Сейчас всем им оказывают медицинскую помощь. Однако информация может измениться в любую минуту.

Что стало причиной катастрофы?

Пока неизвестно. По предварительной информации, причиной падения самолета в Актау стало столкновение со стаей птиц.

авиаперевозки чрезвычайное происшествие катастрофа

Комментарии 10

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Гость

15:21:51 25-12-2024

экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешения --- не разрешили?

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Гость

15:22:20 25-12-2024

столкновение со стаей птиц --- птицы убийцы

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при тумане в Грозном

09:23:55 26-12-2024

а на Кавказе что больше аэропортов нет?

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диспетчеры напутали?

09:27:01 26-12-2024

Магас, Владикавказ, не? Зачем полетел в противоположную сторону?

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Гость

10:47:50 26-12-2024

диспетчеры напутали? (09:27:01 26-12-2024) Магас, Владикавказ, не? Зачем полетел в противоположную стор... на Кавказе была атака украинских дронов, поэтому самолет перенаправили

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Гость

10:39:02 26-12-2024

интересно, почему умалкивают, что там были не птицы, а есть уже фото, явные следы от взрыва, фюзеляж в отверстиях нанесенных снаружи. дятлы чтоли долбили? птицы.....смешно

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Гость

10:46:00 26-12-2024

на высоте полета стай птиц могут и FPV дроны подниматься. ВОзможно ли такое - кто то из казахских степей запустил украинский дрон против пролетавшего самолета?

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гость

11:08:09 26-12-2024

"отлично" ПВО поработало

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Гость

11:13:45 26-12-2024

гость (11:08:09 26-12-2024) "отлично" ПВО поработало... если бы это было ПВО самолет упал бы сразу и живых бы там никого не было. Сравните со сбитым малазийским боингом над Донбассом. Нет взорвалось что то маленькое

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Гость

11:15:58 26-12-2024

есть еще вариант - под крыло террористы прилепили небольшую бомбу - такие же повреждения

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