Что известно о крушении самолета в Актау, летевшего из Баку в Грозный
Информации пока не много
25 декабря 2024, 14:17, ИА Амител
Пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане днем 25 декабря. Авиакатастрофа произошла вблизи аэропорта Актау. Рассказываем, что известно о происшествии к этой минуте.
Что известно об авиакатастрофе?
По данным казахстанских СМИ, из-за тумана в Грозном рейс перенаправили в Махачкалу, а затем – в Актау.
Как пишет Mаsh, самолет Embraer Е190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, перед падением кружил над аэропортом казахстанского Актау. По предварительным данным, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешения. Видео, как самолет падает на полосу, моментально разлетелось по социальным сетям.
Позже в Росавиации прокомментировали ЧП. По их данным, после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение "идти" на запасной аэродром — им был выбран Актау.
Оперативные службы Республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы.
Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана".
Сколько человек находилось на борту?
На борту было 67 пассажиров и пять членов экипажа. На место катастрофы выехали 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана.
Есть ли среди пассажиров выжившие?
При крушении самолета вблизи Актау в Казахстане, по предварительным данным, выжили 28 человек, сообщили в МЧС республики. Сейчас всем им оказывают медицинскую помощь. Однако информация может измениться в любую минуту.
Что стало причиной катастрофы?
Пока неизвестно. По предварительной информации, причиной падения самолета в Актау стало столкновение со стаей птиц.
15:21:51 25-12-2024
экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешения --- не разрешили?
15:22:20 25-12-2024
столкновение со стаей птиц --- птицы убийцы
09:23:55 26-12-2024
а на Кавказе что больше аэропортов нет?
09:27:01 26-12-2024
Магас, Владикавказ, не? Зачем полетел в противоположную сторону?
10:47:50 26-12-2024
диспетчеры напутали? (09:27:01 26-12-2024) Магас, Владикавказ, не? Зачем полетел в противоположную стор... на Кавказе была атака украинских дронов, поэтому самолет перенаправили
10:39:02 26-12-2024
интересно, почему умалкивают, что там были не птицы, а есть уже фото, явные следы от взрыва, фюзеляж в отверстиях нанесенных снаружи. дятлы чтоли долбили? птицы.....смешно
10:46:00 26-12-2024
на высоте полета стай птиц могут и FPV дроны подниматься. ВОзможно ли такое - кто то из казахских степей запустил украинский дрон против пролетавшего самолета?
11:08:09 26-12-2024
"отлично" ПВО поработало
11:13:45 26-12-2024
гость (11:08:09 26-12-2024) "отлично" ПВО поработало... если бы это было ПВО самолет упал бы сразу и живых бы там никого не было. Сравните со сбитым малазийским боингом над Донбассом. Нет взорвалось что то маленькое
11:15:58 26-12-2024
есть еще вариант - под крыло террористы прилепили небольшую бомбу - такие же повреждения