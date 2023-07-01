14-летний мотоциклист сбил 8-летнюю девочку во дворе многоэтажки на Алтае

Родителей байкера собираются привлечь к ответственности

01 июля 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

14-летний подросток на мотоцикле Racer сбил 8-летнюю девочку на велосипеде в Горно-Алтайске, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 29 июня около 19:20 во дворе дома № 24 по проспекту Коммунистическому. Пострадавшую госпитализировали.

Ведется разбирательство. Родителей байкера собираются привлечь к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).