Житель Москвы не справился с управлением на алтайской дороге

В результате аварии пострадала девушка

01 июля 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

Девушка пострадала при опрокидывании иномарки в Горном Алтае, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 29 июня около 17:00 рядом с селом Туекта Онгудайского района. 26-летний житель Москвы ехал на Toyota Corolla, но по пути не справился с управлением и машину унесло в кювет, где она опрокинулось.

Раненая 28-летняя пассажирка обращалась за медпомощью, однако госпитализация ей не понадобилась.

В отношении водителя завели дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").