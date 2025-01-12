14-летний ребенок погиб от отравления угарным газом в Алтайском крае
Причиной стала закрытая печная заслонка
12 января 2025, 10:15, ИА Амител
Печь / Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю
14-летний ребенок погиб и женщина пострадала от отравления угарным газом на станции Озерки Тальменского района Алтайского края. Как сообщает пресс-центр управления МЧС по Алтайскому краю, трагедия произошла 11 января в частном доме.
Погибшего и пострадавшую обнаружил сотрудник полиции. Женщина сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Отмечается, что угарный газ скопился в помещении из-за закрытой печной заслонки.
В МЧС напомнили, что угарный газ – сильнейший яд для человека. Спасатели призвали использовать только исправное оборудование, чистить дымоход, заделывать трещины в кладке, а также позаботиться о вентиляции.
01:29:28 13-01-2025
ЗАЧЕМ вы ее закрываете-то????