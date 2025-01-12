14-летний ребенок погиб от отравления угарным газом в Алтайском крае

Причиной стала закрытая печная заслонка

12 января 2025, 10:15, ИА Амител

Печь / Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

14-летний ребенок погиб и женщина пострадала от отравления угарным газом на станции Озерки Тальменского района Алтайского края. Как сообщает пресс-центр управления МЧС по Алтайскому краю, трагедия произошла 11 января в частном доме.

Погибшего и пострадавшую обнаружил сотрудник полиции. Женщина сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Отмечается, что угарный газ скопился в помещении из-за закрытой печной заслонки.

В МЧС напомнили, что угарный газ – сильнейший яд для человека. Спасатели призвали использовать только исправное оборудование, чистить дымоход, заделывать трещины в кладке, а также позаботиться о вентиляции.