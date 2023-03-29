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В Барнауле рассказали, когда начнётся голосование за территории для благоустройства

Жители краевой столицы смогут проголосовать за 37 различных объектов из всех районов города

29 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В апреле стартует онлайн-голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в следующем году. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, жители краевой столицы смогут проголосовать за 37 различных объектов.

На голосование отобраны проекты из всех районов города. 

Индустриальный район:

  • площадь Маршала Жукова;
  • аллея "Малахитовая" на улице 50 лет СССР, 27а;
  • сквер на улице 50 лет СССР, 29;
  • сквер 40-летия Победы, расположенный по улице Георгиева, 32;
  • аллея по улице Георгиева, от Павловского тракта до улицы Энтузиастов;
  • сквер Победы по улице Новосибирской, 16в;
  • Сиреневый бульвар;
  • аллея "Радужная" на Малом Павловском тракте;
  • зелёная зона по улице Лазурной, 4;
  • сквер "Кристалл";
  • сквер по улице Шумакова, 17а;
  • зелёная зона по улице Малахова, 113;
  • зелёная зона по улице Малахова, 116;
  • зелёная зона, расположенная по улице Попова напротив дома №98 по улице Антона Петрова;
  • бывший парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина.

Ленинский район:

  • бульвар Медиков;
  • зелёная зона по улице Юрина, от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна;
  • аллея по улице Малахова, от улицы Юрина до улицы Антона Петрова;
  • зелёная зона по проспекту Космонавтов, от Ленина до Попова;
  • зелёная зона по улице Юрина, от дома № 48 по Островского до дома № 291 по Юрина;
  • зелёная зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по улице Антона Петрова;
  • площадь Народная, расположенная по улице Попова, 88а.

Октябрьский район:

  • зелёная зона, расположенная по улице Смирнова, от Северо-Западной до Петра Сухова;
  • зелёная зона, расположенная между домами №17, 19 по улице Германа Титова;
  • Обской бульвар;
  • зелёная зона, расположенная у здания № 5 по улице Молодежной;
  • сквер "Ротонда";
  • сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, 5-й Западной;
  • зелёный сквер за Краевым художественным музеем Алтайского края.

Центральный район:

  • сквер, расположенный по улице Аванесова, от переулка Пожарного до переулка Присягина;
  • Демидовская площадь;
  • сквер Пушкина;
  • зелёная зона, расположенная между домами № 55а, 67 по проспекту Красноармейскому.

Железнодорожный район:

  • проезд Полюсный, от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по проезду Полюсному;
  • зелёная зона рядом с краевым театром драмы;
  • зелёная зона между домами № 21 и 25 по проспекту Строителей;
  • зелёная зона от дома № 33 по проспекту Строителей до переулка Ядринцева.

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