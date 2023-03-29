В Барнауле рассказали, когда начнётся голосование за территории для благоустройства
Жители краевой столицы смогут проголосовать за 37 различных объектов из всех районов города
29 марта 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В апреле стартует онлайн-голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в следующем году. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, жители краевой столицы смогут проголосовать за 37 различных объектов.
На голосование отобраны проекты из всех районов города.
Индустриальный район:
- площадь Маршала Жукова;
- аллея "Малахитовая" на улице 50 лет СССР, 27а;
- сквер на улице 50 лет СССР, 29;
- сквер 40-летия Победы, расположенный по улице Георгиева, 32;
- аллея по улице Георгиева, от Павловского тракта до улицы Энтузиастов;
- сквер Победы по улице Новосибирской, 16в;
- Сиреневый бульвар;
- аллея "Радужная" на Малом Павловском тракте;
- зелёная зона по улице Лазурной, 4;
- сквер "Кристалл";
- сквер по улице Шумакова, 17а;
- зелёная зона по улице Малахова, 113;
- зелёная зона по улице Малахова, 116;
- зелёная зона, расположенная по улице Попова напротив дома №98 по улице Антона Петрова;
- бывший парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина.
Ленинский район:
- бульвар Медиков;
- зелёная зона по улице Юрина, от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна;
- аллея по улице Малахова, от улицы Юрина до улицы Антона Петрова;
- зелёная зона по проспекту Космонавтов, от Ленина до Попова;
- зелёная зона по улице Юрина, от дома № 48 по Островского до дома № 291 по Юрина;
- зелёная зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по улице Антона Петрова;
- площадь Народная, расположенная по улице Попова, 88а.
Октябрьский район:
- зелёная зона, расположенная по улице Смирнова, от Северо-Западной до Петра Сухова;
- зелёная зона, расположенная между домами №17, 19 по улице Германа Титова;
- Обской бульвар;
- зелёная зона, расположенная у здания № 5 по улице Молодежной;
- сквер "Ротонда";
- сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, 5-й Западной;
- зелёный сквер за Краевым художественным музеем Алтайского края.
Центральный район:
- сквер, расположенный по улице Аванесова, от переулка Пожарного до переулка Присягина;
- Демидовская площадь;
- сквер Пушкина;
- зелёная зона, расположенная между домами № 55а, 67 по проспекту Красноармейскому.
Железнодорожный район:
- проезд Полюсный, от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по проезду Полюсному;
- зелёная зона рядом с краевым театром драмы;
- зелёная зона между домами № 21 и 25 по проспекту Строителей;
- зелёная зона от дома № 33 по проспекту Строителей до переулка Ядринцева.
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