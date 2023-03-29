В Барнауле рассказали, когда начнётся голосование за территории для благоустройства

Жители краевой столицы смогут проголосовать за 37 различных объектов из всех районов города

29 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В апреле стартует онлайн-голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в следующем году. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, жители краевой столицы смогут проголосовать за 37 различных объектов.

На голосование отобраны проекты из всех районов города.

Индустриальный район:

площадь Маршала Жукова;

аллея "Малахитовая" на улице 50 лет СССР, 27а;

сквер на улице 50 лет СССР, 29;

сквер 40-летия Победы, расположенный по улице Георгиева, 32;

аллея по улице Георгиева, от Павловского тракта до улицы Энтузиастов;

сквер Победы по улице Новосибирской, 16в;

Сиреневый бульвар;

аллея "Радужная" на Малом Павловском тракте;

зелёная зона по улице Лазурной, 4;

сквер "Кристалл";

сквер по улице Шумакова, 17а;

зелёная зона по улице Малахова, 113;

зелёная зона по улице Малахова, 116;

зелёная зона, расположенная по улице Попова напротив дома №98 по улице Антона Петрова;

бывший парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина.

Ленинский район:

бульвар Медиков;

зелёная зона по улице Юрина, от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна;

аллея по улице Малахова, от улицы Юрина до улицы Антона Петрова;

зелёная зона по проспекту Космонавтов, от Ленина до Попова;

зелёная зона по улице Юрина, от дома № 48 по Островского до дома № 291 по Юрина;

зелёная зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по улице Антона Петрова;

площадь Народная, расположенная по улице Попова, 88а.

Октябрьский район:

зелёная зона, расположенная по улице Смирнова, от Северо-Западной до Петра Сухова;

зелёная зона, расположенная между домами №17, 19 по улице Германа Титова;

Обской бульвар;

зелёная зона, расположенная у здания № 5 по улице Молодежной;

сквер "Ротонда";

сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, 5-й Западной;

зелёный сквер за Краевым художественным музеем Алтайского края.

Центральный район:

сквер, расположенный по улице Аванесова, от переулка Пожарного до переулка Присягина;

Демидовская площадь;

сквер Пушкина;

зелёная зона, расположенная между домами № 55а, 67 по проспекту Красноармейскому.

Железнодорожный район: