В Барнауле определили компании, которые будут обустраивать три городских парка

В "Изумрудном" работы должны выполнить к 15 августа, а в "Юбилейном" и "Центральном" — до конца года

28 марта 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле определили подрядчиков, которые будут благоустраивать три городских парка. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Так, работами по благоустройству "Изумрудного" будет заниматься "Виарум". До 15 августа подрядчик должен обновить входные группы и ограждения, а также построить амфитеатр. Кроме того, продолжится обустройство пешеходных дорожек и освещения. В "Изумрудном" восстановят исторический Томский тракт и обустроят новую парковку со стороны проспекта Сибирского.

В парках "Центральный" и "Юбилейный" работами займётся "Рустрой". Благоустройство будут проходить в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" – завершить их нужно до 31 декабря.

В частности, в "Юбилейном" обустроят велосипедные и беговые дорожки, пешеходные связи. Также в плане указано устройство велопарковки, установка лавочек и урн, модульного туалета. На вновь благоустроенной территории появится освещение и видеонаблюдение, будут высажены деревья и кусты.

В парке "Центральный" подрядчик заменит плиточное и асфальтовое покрытие, отремонтирует фонтан, предусмотрено создание зон отдыха. Здесь оборудуют детскую игровую площадку, установят скамейки, качели, навесы, беседки и другую парковую мебель, обустроят велопарковки. Также проектом предусмотрено озеленение территории, монтаж уличного освещения и камер видеонаблюдения.