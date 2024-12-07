15 больниц отремонтировали в Алтайском крае более чем за 640 млн рублей

Как отметил губернатор Томенко, об этом неоднократно просили жители региона

07 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Отремонтированное помещение / Фото: канал Виктора Томенко

Алтайский край в 2024 году направил на ремонт 15 медучреждений более 640 млн рублей. Об этом рассказал пресс-центр краевого правительства.

Всего к отремонтированным больницам прикреплено более 500 тысяч жителей Алтайского края. О капремонте помещений они регулярно просили на встречах с главой Алтайского края Виктором Томенко.

"Качество медицинской помощи в Алтайском крае зависит от множества факторов. Немаловажную роль в этом играет состояние помещений медицинских учреждений. Многие больницы нуждаются в капитальном ремонте, о чем жители городов и районов неоднократно говорят во время наших встреч. Эти пожелания берем за основу при планировании работ в сфере здравоохранения", – заявил Томенко в Telegram-канале.

Отмечается, что часть средств направили на обновление помещений, предназначенных для нового тяжелого оборудования.

В частности, в Алейской центральной районной больнице завершили капремонт двух этажей стационара. Сейчас полностью готовы к приему пациентов обновленные неврологическое, кардиологическое отделения, а также операционный блок, отделения травматологии и хирургии. Всего на ремонт в медучреждении потратили более 100 млн рублей. На очереди – обновление третьего этажа, где находятся терапия и детское отделение.

Томенко добавил, что также отремонтированы помещения наркологического диспансера и Центральной горбольницы в Бийске, паллиативные отделения горбольницы № 3 в Барнауле и Рубцовской ЦРБ, а также другие медучреждения.