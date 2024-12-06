Главный онколог Алтая назвал пять групп людей, которые сильнее всего подвержены раку

Среди них люди с вредными привычками и лишним весом

06 декабря 2024, 13:45, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Главный врач алтайского онкодиспансера Игорь Вихлянов рассказал, у кого существует повышенный риск развития рака. Его слова приводит телеграм-канал медучреждения. Специалист выделил пять групп людей, которые подвержены онкологическим заболеваниям: Пожилые люди. К 60 годам в организме накапливаются мутации, что увеличивает риск рака – особенно рака груди, легких, желудка, простаты и кишечника. Люди с наследственностью. Наличие онкозаболеваний у близких родственников, особенно в молодом возрасте, увеличивает вероятность рака молочной и предстательной желез, яичников и кишечника. По данным врача, доля наследственных пациентов составляет около 15% всех онкобольных пациентов. Работающие с канцерогенами. Люди, работающие с радиацией, краской, мебелью, химическими веществами (мышьяк, асбест и т.д.) подвержены большему риску. Страдающие ожирением и диабетом. Эти состояния вызывают воспаление, что может привести к злокачественным опухолям. Люди с вредными привычками. Курение увеличивает риск рака легких, гортани, носоглотки, желудка, пищевода, печени и почек, а спиртное негативно влияет на желудок, кишечник и печень. Вихлянов призвал людей из этих групп внимательно следить за здоровьем, избегать вредных привычек и регулярно проходить диспансеризацию для раннего выявления заболеваний.