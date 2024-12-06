Главный онколог Алтая назвал пять групп людей, которые сильнее всего подвержены раку
Среди них люди с вредными привычками и лишним весом
06 декабря 2024, 13:45, ИА Амител
Фото: National Cancer Institute / unsplash.com
Главный врач алтайского онкодиспансера Игорь Вихлянов рассказал, у кого существует повышенный риск развития рака. Его слова приводит телеграм-канал медучреждения.
Специалист выделил пять групп людей, которые подвержены онкологическим заболеваниям:
- Пожилые люди. К 60 годам в организме накапливаются мутации, что увеличивает риск рака – особенно рака груди, легких, желудка, простаты и кишечника.
- Люди с наследственностью. Наличие онкозаболеваний у близких родственников, особенно в молодом возрасте, увеличивает вероятность рака молочной и предстательной желез, яичников и кишечника. По данным врача, доля наследственных пациентов составляет около 15% всех онкобольных пациентов.
- Работающие с канцерогенами. Люди, работающие с радиацией, краской, мебелью, химическими веществами (мышьяк, асбест и т.д.) подвержены большему риску.
- Страдающие ожирением и диабетом. Эти состояния вызывают воспаление, что может привести к злокачественным опухолям.
- Люди с вредными привычками. Курение увеличивает риск рака легких, гортани, носоглотки, желудка, пищевода, печени и почек, а спиртное негативно влияет на желудок, кишечник и печень.
Вихлянов призвал людей из этих групп внимательно следить за здоровьем, избегать вредных привычек и регулярно проходить диспансеризацию для раннего выявления заболеваний.
13:48:02 06-12-2024
врачи узнали что такое рак?
ничессе! вот это новость!
13:59:41 06-12-2024
Короче все !
14:18:12 06-12-2024
Всегда возникает вопрос, почему тогда болеют маленькие дети, у нас все болезни списывают на вредные привычки и ожирение, косвенно конечно и они влияют, но настоящих причин ученые не знают.
15:18:42 06-12-2024
Гость (14:18:12 06-12-2024) Всегда возникает вопрос, почему тогда болеют маленькие дети,... потому что до сих пор ищут вирус рака и спида.
15:37:14 06-12-2024
Если рак - следствие накопления мутаций, то логично вытекает, что онкологическим заболеваниям подвержены все без исключения, просто многие не доживают до явной стадии и умирают раньше от чего-то другого.
23:10:21 06-12-2024
Гость (15:37:14 06-12-2024) Если рак - следствие накопления мутаций, то логично вытекает... Помню, выступал как-то главный онколог РФ, так он прямо сказал: "продолжительность жизни увеличилась и люди стали доживать до онкологии, а раньше умирали от других болезней".
Подумай, каких-то 150 лет назад можно было гарантировано умереть от обычного аппендицита, заражения крови или ангины.