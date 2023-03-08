В алтайском городе при пожаре в жилом доме спасли 11 взрослых и четырёх детей

Самостоятельно на свежий воздух вышли 40 жильцов

08 марта 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

15 человек спасены во время пожара в Новоалтайске, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Инцидент случился в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Вагоностроительной.

"Из подъезда звеньями газодымозащитной службы спасено 15 человек, из них четверо детей. Самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них 15 детей", – рассказали в ведомстве.







Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, однако о наличии пострадавших не уточняется.

Пройденная огнём площадь составила 25 квадратных метров. Причину пожара устанавливают.