Площадку под строительство девелопер начал готовить с прошлого года

17 июля 2023, 08:01, ИА Амител







































Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

На ул. Гоголя, 242, недалеко от Булыгинского кладбища и трамвайного депо № 1, запланировано строительство многоэтажного дома. Он спроектирован двухсекционным – одна "ступень" 12 уровней, вторая – 15. Работать на площадке будет компания "ГлавАлтайСтрой", входящая в ГК "Союз" семьи Отмашкиных.

Акцент района

Участок под будущий ЖК со всех сторон окружен существующей застройкой: это частный сектор, малоэтажные многоквартирные дома, детский сад № 63. Дом рассчитан на 318 жильцов, в нем будет 160 квартир площадью от 40 до 95 квадратных метров.

На участке предусмотрено 79 машино-мест. Во дворе – площадки для игр, спорта, отдыха населения. Площадка для выгула собак находится в пределах 500 метров. Также во дворе запланировано благоустройство и озеленение.

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Фасады здания отделают керамогранитом оранжевого и белого оттенков.

"Цветовая гамма выбрана яркая: дом является акцентом в данном районе. Места для кондиционеров предусмотрены на лоджиях: это решение уже себя зарекомендовало в квартале 2038. Так фасады не портятся массивными корзинами", – сообщил докладчик, архитектор компании "Барнаулгражданпроект" Марина Сонина.

Вопросы без ответа

Члены градсовета обратили внимание, что свое выступление архитектор построил на проекте планировки квартала (в границах ул. Интернациональной, пер. Крайнего, ул. Загородной и ул. Гоголя). Например, он указал, что документом предусмотрено возведение в микрорайоне школы на 220 мест. Однако сам проект планировки не был представлен и включен в презентацию.

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников указал на то, что расстояние от торца дома до красных линий менее шести метров – это нарушение. Так же, по оценке эксперта, автор допустил ошибки в расчетах озеленения. Возникли у главного архитектора вопросы и по расчетам парковок.

"Требуемое количество машино-мест – 211. По проекту 25% от этого числа, то есть 79, размещены в пределах участка. Где остальные?" – спросил он.

"135 – в микрорайоне, там малоэтажная застройка, нет такой плотности как в многоэтажных кварталах. Также парковки есть в проекте планировки квартала, мы донесем его", – ответила Марина Сонина.

Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин поинтересовался, почему здание спроектировано разной этажности.

Докладчик объяснил, что в будущем рядом построят 10-этажный дом, поэтому чтобы не создавать дисгармонию, рядом с ним решили расположить 12-этажную секцию, а 15-уровневый корпус архитекторы "повернули" на улицу. Также разная этажность дома была одним из требований застройщика.

Из-за того, что в проекте нашли множество замечаний и погрешностей, комиссия решила отправить проект на доработку.

"Вы представляете серьезную организацию, хотелось бы как минимум получить доклад в виде тех рекомендаций, которые утверждены, услышать обоснование технико-экономических показателей. А это все связано с проектом планировки. Мы не можем принять вариант "потом донесем". Давайте поработаем над проектом", – резюмировал первый вице-мэр Андрей Федоров.