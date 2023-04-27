Развитие микрорайона распланировано до 2030 года

27 апреля 2023, 08:25, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Анатолия, 304 / Фото: ООО "Строитель"

Мэрия Барнаула утвердила проект планировки квартала рядом с бывшим трамвайным депо № 1 на улице Анатолия. В будущем здесь намерены построить пять домов и школу на 220 мест. Работать в микрорайоне планируют два застройщика, которые уже владеют участками. Чтобы начать строительство, девелоперы вышли с проектом развития квартала на общественные обсуждения. Участие в слушаниях приняли жители соседних частных домов, которые выступили против застройки.

Полторы тысячи новосёлов

Новый жилой квартал появится в границах улицы Интернациональной, переулка Крайнего, улицы Загородной, улицы Гоголя. Его площадь – 8,1 га. В верхней части площадки, на месте трамвайного депо № 1, запроектированы четыре многоэтажных дома по десять этажей. Их будет возводить компания "Регионстрой", которая ещё в 2014-м купила участок с торгов.

Девелопер уже начал подготовительные работы к возведению первого дома. В нём будет 267 квартир и 133 парковочных места. На территории ЖК предусмотрены площадки для отдыха взрослых и маломобильных групп населения, зоны для занятий спортом, для игр детей, площадки для хозяйственных целей.

Проект планировки квартала / Фото: ООО "Строитель"

В южной части квартала (в границах улиц Анатолия, Гоголя и 2-й Тормозной) заложен многоэтажный дом в 17 этажей. Земельный участок, на котором расположен объект, выкупила компания "Союз".

Появятся в микрорайоне и социальные объекты.

"В квартале предусматривается строительство общеобразовательной школы на 220 мест с учётом окружающей градостроительной ситуации. Данная школа расположена до ближайшей средней образовательной школы № 54 в радиусе 770 метров и до средней образовательной школы № 24 в радиусе 900 метров", – указано в документе.

Существующий детский сад № 63 проектировщики предлагают реконструировать. Также в квартале предусмотрено озеленение, площадки для выгула домашних животных и 669 машино-мест.

"В пределах радиуса пешеходной доступности 800 м, от границ проектируемого квартала, возможно временное (в т.ч. ночное) размещение дополнительных паковочных мест на открытых стоянках торговых центров и общественно-деловых зданий, а также постоянное хранение в существующих гаражах, расположенных по ул. Анатолия, 308; ул. Интернациональная, 320; ул. Интернациональная, 320г; ул. Интернациональная, 320б; ул. Интернациональная, 322; ул. Интернациональная, 324; ул. Интернациональная, 324а", – отметили разработчики.

На семь лет вперёд

Согласно проекту, построить первые два дома в квартале намерены в 2025 году. Ещё две многоэтажки должны сдать в эксплуатацию в 2026-м (начало строительства запланировано на 2023 год), последний 10-этажный дом будет готов в 2027 году (его начнут возводить в 2024-м).

Второй этап развития квартала – строительство социальных и коммерческих объектов. Так, в 2029 году должны возвести двухэтажное торговое здание, до 2028-го построить школу, до 2030 – реконструировать детсад. Всего в квартале, по расчётам, будут проживать 1832 человека, из которых 1590 – будущие собственники квартир в многоэтажках.

Интересно, что сейчас в границах микрорайона расположено пять ветхих двух- и трёхэтажных домов, построенных в 50-60 годы. Их сносить и расселять застройщики не планируют.

Жители против

Возводить пять многоэтажных домов девелоперы будут на свободных участках. А вот под школу в проекте отведена территория, на которой сейчас находится около 30 частных домов. Их владельцы (восемь человек) на прошедших общественных обсуждениях проекта планировки выступили против застройки.

"Границы рассматриваемого проекта проходят через земельные участки и дома, находящиеся в частной собственности жителей по улице 3-й Тормозной. В связи с чем жители домов по улице 3-й Тормозной против сноса жилых домов, планирования на земельных участках новых строительных объектов", – отметили люди.

Однако мэрия их мнение не учла, так как проектом снос жилых домов и выкуп земельных участков под жилыми домами не предусмотрен.

"Цель разработки проекта – обеспечение устойчивого развития территории квартала, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, на которых располагаются объекты капитального строительства, формирование благоприятной среды жизнедеятельности, развитие сфер социального назначения, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения. Согласно гражданскому законодательству, застройщик не может принудительно, в судебном порядке заставить собственников освободить земельный участок", – ответили чиновники.

В результате проект рекомендовали к утверждению.