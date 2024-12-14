15-градусный мороз ударит по Алтайскому краю в ближайшее время

Также ожидается порывистый ветер

14 декабря 2024, 19:45, ИА Амител

Зимний вечер / Фото: K8 / unsplash.com

Морозная погода установится в Алтайском крае в ночь на 15 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -4...-9 градусов, по востоку местами похолодает до -15, а в Барнауле ожидается -7...-9 градусов.

Преимущественно без осадков, но в конце ночи по северо-западу местами будет небольшой снег и метели.

Ветер подует южный, 3-8 м/с, по западу местами порывы до 16 м/с.

Днем 15 декабря в крае потеплеет до +3 градусов, но по востоку местами будет до -7.