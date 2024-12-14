15-градусный мороз ударит по Алтайскому краю в ближайшее время
Также ожидается порывистый ветер
14 декабря 2024, 19:45, ИА Амител
Зимний вечер / Фото: K8 / unsplash.com
Морозная погода установится в Алтайском крае в ночь на 15 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит -4...-9 градусов, по востоку местами похолодает до -15, а в Барнауле ожидается -7...-9 градусов.
Преимущественно без осадков, но в конце ночи по северо-западу местами будет небольшой снег и метели.
Ветер подует южный, 3-8 м/с, по западу местами порывы до 16 м/с.
Днем 15 декабря в крае потеплеет до +3 градусов, но по востоку местами будет до -7.
19:56:21 14-12-2024
Жестко
22:16:12 14-12-2024
Гость (19:56:21 14-12-2024) Жестко... По-ходу надо сваливать
07:23:26 15-12-2024
Аномальные морозы. Национальная катастрофа! Всех на дистант!
15:11:36 15-12-2024
Это Сибирь детка главное чтоб Афроамериканцы не замерзли!
18:57:08 15-12-2024
Морозы,да эти -15 градусов больше на потепление попахивает.Раньше то от -25 и до -35 а то ,и -45 градусов отпускалось в среднем