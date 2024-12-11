Погодные аномалии "расплавят" Сибирь в середине декабря
Температура на 6-8 градусов превысит норму
11 декабря 2024, 12:20, ИА Амител
Снег растаял в Барнауле / Фото: amic.ru
В Сибири температура превысит норму в середине декабря, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Аномалии составят 6-8 градусов больше нормы", – отметил синоптик.
В частности, в Новосибирске, Омске, Томске температура к концу недели повысится сразу на 4-5 градусов, днем прогнозируется -1...-5 градусов.
Ранее сообщалось, что по Сибири в начале этой недели ударят морозы до -30 градусов, а потом потеплеет "как на юге".
12:25:00 11-12-2024
Ничего нового, в 1986 году помню в Барнауле почти перед НГ дождь шел, весело было, каток сплошной везде, лужи, в школу хоть на карачках ползи, скользко невозможно было
12:41:25 11-12-2024
Гость (12:25:00 11-12-2024) Ничего нового, в 1986 году помню в Барнауле почти перед НГ д... Эка невидаль лужи зимой, да сейчас почти каждую зиму так, а уж каток ледяной это точно каждую
15:43:51 11-12-2024
Гость (12:41:25 11-12-2024) Эка невидаль лужи зимой, да сейчас почти каждую зиму так, а ... Вот именно,что раньше была аномалия, а сейчас эти температурные качели и их последствия каждый год...
18:17:13 11-12-2024
Гость (15:43:51 11-12-2024) Вот именно,что раньше была аномалия, а сейчас эти температу... это обычное дело оттепели, отсутствие снега вообще до января и прочее. мне 67 знаю что говорю
19:44:26 11-12-2024
Гость (18:17:13 11-12-2024) это обычное дело оттепели, отсутствие снега вообще до января... Деменция?