Температура на 6-8 градусов превысит норму

11 декабря 2024, 12:20, ИА Амител

Снег растаял в Барнауле / Фото: amic.ru

В Сибири температура превысит норму в середине декабря, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Аномалии составят 6-8 градусов больше нормы", – отметил синоптик.

В частности, в Новосибирске, Омске, Томске температура к концу недели повысится сразу на 4-5 градусов, днем прогнозируется -1...-5 градусов.

Ранее сообщалось, что по Сибири в начале этой недели ударят морозы до -30 градусов, а потом потеплеет "как на юге".