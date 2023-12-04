15-летняя девушка пропала в Новоалтайске

Днем 3 декабря она уехала от родственников, но домой так и не вернулась

04 декабря 2023, 10:05, ИА Амител

15-летняя девушка-подросток пропала в Новоалтайске. Как сообщает алтайское отделение "ЛизаАлерт", днем 3 декабря она уехала от родственников, но домой так и не вернулась.

Приметы: рост 158 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Была одета в красную куртку, черные штаны, белые кроссовки, черную шапку.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей либо видел ее, просьба сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52.