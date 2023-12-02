В Алтайском крае нашли подростков, которые пропали 30 ноября
Подробности обнаружения детей не разглашаются
02 декабря 2023, 14:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае нашли 16-летнего парня и 12-летнюю девочку из села Тогул, местонахождение которых было неизвестно с 30 ноября, сообщает "ЛизаАлерт".
"Найдены, живы", – написали поисковики днем 2 декабря.
Подробности исчезновения и обнаружения детей традиционно не разглашаются.
14:40:42 02-12-2023
Подробности тут одни. Здравствуйте злые полицайки из отдела по борьбе с дитями !!!