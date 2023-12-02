В Алтайском крае нашли подростков, которые пропали 30 ноября

Подробности обнаружения детей не разглашаются

02 декабря 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае нашли 16-летнего парня и 12-летнюю девочку из села Тогул, местонахождение которых было неизвестно с 30 ноября, сообщает "ЛизаАлерт".

"Найдены, живы", – написали поисковики днем 2 декабря.

Подробности исчезновения и обнаружения детей традиционно не разглашаются.