15-летняя школьница зарезала отца в Москве

По сообщениям СМИ, мужчина хотел взять кредит на старшую дочь, однако та отказалась — завязался конфликт

15 апреля 2025, 17:21, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

15-летняя школьница зарезала отца в квартире на Бартеневской улице в Москве. Как сообщает Telegram-канал "112", девочка защищала 20-летнюю сестру от домашнего насилия.

Утверждается, что конфликт начался с бытовой ссоры. 42-летний отец собирался оформить кредит в 1,4 млн рублей на старшую 20-летнюю дочь, однако она отказалась. В результате мужчина сорвался: сначала ударил девушку, а после схватил кухонный нож и ранил ей руку.

"И тут вмешалась младшая сестра. Видя, как отец издевается над старшей, 15-летняя Алиса схватила другой нож и нанесла отцу смертельный удар в шею", – пишет канал.

Дочери убитого уже дали первые показания – по их словам, отец систематически унижал и угрожал, а иногда даже поднимал руку. В полицию девочки не обращались, поскольку боялись, а сам отец им повторял, что "все равно им никто не поможет".