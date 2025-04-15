15-летняя школьница зарезала отца в Москве
По сообщениям СМИ, мужчина хотел взять кредит на старшую дочь, однако та отказалась — завязался конфликт
15 апреля 2025, 17:21, ИА Амител
15-летняя школьница зарезала отца в квартире на Бартеневской улице в Москве. Как сообщает Telegram-канал "112", девочка защищала 20-летнюю сестру от домашнего насилия.
Утверждается, что конфликт начался с бытовой ссоры. 42-летний отец собирался оформить кредит в 1,4 млн рублей на старшую 20-летнюю дочь, однако она отказалась. В результате мужчина сорвался: сначала ударил девушку, а после схватил кухонный нож и ранил ей руку.
"И тут вмешалась младшая сестра. Видя, как отец издевается над старшей, 15-летняя Алиса схватила другой нож и нанесла отцу смертельный удар в шею", – пишет канал.
Дочери убитого уже дали первые показания – по их словам, отец систематически унижал и угрожал, а иногда даже поднимал руку. В полицию девочки не обращались, поскольку боялись, а сам отец им повторял, что "все равно им никто не поможет".
18:08:34 15-04-2025
От чего ее исправлять? От того, что за сестру вступилась, что отец-наркоман довел? Очень надеюсь, что этого ребенка оправдают.
19:00:33 15-04-2025
Он был лишним в этой семье и мог очень навредить им в будущей жизни. Младшая сестра прекратила истязание старшей сестры ввиду явной угрозы жизни для последней, что явственно видно из поведения истязателя, а его последующие действия могли реально привести к тяжелым последствиям для сестры ( вплоть до смерти ).
12:30:35 16-04-2025
Гость (19:00:33 15-04-2025) Он был лишним в этой семье и мог очень навредить им в будуще... а вы уверены, что все именно так было, а не старшая предложила младшей избавиться от предков, продать хату, получить кучу бабок, свалить в Тай и греться на пляже, например?
19:06:46 15-04-2025
Клин клином вышибают!
19:06:46 15-04-2025
А это точно, что все было именно так?..
21:09:00 15-04-2025
одним уродом будет меньше, был бы человеком нормальным адекватным, не употреблял бы наркоту и может быть выжил.
к сожалению нынешнее поколение не уважает своих родителей, знают о своих правах но не об обязанностях.
теперь малолетка в дурке полежит.
07:15:31 16-04-2025
Могла бы просто сковородкой долбануть и небыло бы такой трагедии
07:49:01 16-04-2025
После сковородки он бы их обеих порешил.
08:03:42 16-04-2025
У метро у “Сокола” дочка мать укокола ( И.Холин)