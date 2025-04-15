Многодетную мать-убийцу из Красноярского края направят на экспертизу

Женщина, убившая троих своих детей, сейчас находится в нестабильном психоэмоциональном состоянии

15 апреля 2025, 14:47, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительнице Красноярского края, подозреваемой в убийстве своих троих детей, назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по региону.

В ведомстве пояснили, что психоэмоциональное состояние многодетной матери в данный момент неустойчиво. Ее поместили в изолятор до избрания меры пресечения.

"Женщина задержана, однако в связи с неустойчивым психоэмоциональным состоянием производство следственных действий не представляется возможным. Она помещена в изолятор временного содержания до решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, также будет назначена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза", – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 14 апреля в одном из частных домов города Канска обнаружили тела четырехлетней девочки, восьмилетнего и семимесячного мальчиков. На них были рубленые раны. По данным следствия, детей убила их 29-летняя мать, которая сама рассказала о произошедшем своим родителям. Ее отец, дедушка детей, пошел к дочери домой и обнаружил тела.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам "убийства трех малолетних, совершенного с особой жестокостью". В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возможный мотив преступления пока неизвестен. У женщины есть четвертый ребенок – семилетний мальчик. В момент убийства братьев и сестры его не было дома.