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В Барнауле завели уголовное дело на водителя, сбившего двух человек на остановке

Девушка получила тяжкий вред здоровью

12 октября 2023, 15:24, Ирина Киселева

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Уголовное дело возбудили в отношении 32-летнего нетрезвого водителя, который снес двух человек на трамвайной остановке в центре Барнаула, сообщили amic.ru в пресс-службе УМВД по Барнаулу. Только за 2023 год мужчина совершил 16 административных правонарушений по линии ГИБДД, уточнили в ведомстве.

"Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в пресс-службе УМВД по Барнаулу.

Ход расследования уголовного дела на контроль взял прокурор Алтайского края Антон Герман. Суд состоится в ближайшее время. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как ранее сообщал amic.ru, 32-летний водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, за которым на трамвайной остановке стояли люди. От удара 22-летнюю девушку отбросило на трамвайные пути. С тяжелой сочетанной травмой ее госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. На данный момент состояние девушки стабильно тяжелое, она в сознании.

Также пострадал 18-летний парень. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. При этом водитель не пострадал.

Барнаул ДТП
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Комментарии 4

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А жаль что

15:54:01 12-10-2023

Это пьян не пострадала. Столько нарушений. Это явный преступник. Конфисковать автомобиль, а его в тюрьму. Пусть поймёт.

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Гость

16:21:27 12-10-2023

Под трамвай его, да и делов.

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Вампир

16:35:48 12-10-2023

пулю в лоб а тело в гроб

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Гость

21:10:43 12-10-2023

Отдать его в "Ласку". Собаки сожрут - спасибо скажут. А то ещё гроб, похороны. Давить таких надо как санкционные яблоки бульдозером.

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