В будние дни горожан обслуживали 22 автобуса, а по выходным и в праздники — 30

09 октября 2023, 22:24, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Барнаула

15 октября в Барнауле завершится работа садоводческих маршрутов – жителей города возили в пригородные СНТ с 15 апреля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

В будние дни горожан обслуживали 22 автобуса, а по выходным и в праздники – 30. Они ходили по маршрутам № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151. Работу транспорта субсидировали из городского бюджета – на перевозки выделили свыше 44 млн рублей.

В МУП "Центртранс" напомнили, что на садоводческих маршрутах также действуют проездные билеты, транспортные карты и льготный проезд для отдельных категорий барнаульцев. В частности, с 2023 года в Барнауле отменили тарифные зоны, в результате чего стоимость проезда по всем городским маршрутам общественного транспорта стала единой.