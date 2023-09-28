Какие 65 новых автобусов купят в Алтайском крае и как они будут выглядеть
На закупку техники потратят около 800 миллионов рублей
28 сентября 2023, 12:30, ИА Амител
Определены поставщики 65 новых автобусов, которые закупит Алтайский край за 800 миллионов рублей. Результаты появились на сайте госзакупок, пишет Министерство транспорта региона.
Какие автобусы получит Алтайский край?
В рамках представленного специального казначейского кредита на сумму 800 млн рублей будет закуплена 41 единица большого класса, 5 – среднего и 19 – малого. Автобусы большого класса марки НЕФАЗ поставит ООО "Автобусный – Центр Столица", среднего класса марок КАВЗ и ПАЗ – ООО "СпецЦентр", малого класса марки ГАЗ – ООО "АлтайГазАвтосервис".
Автобусы марки НЕФАЗ используются во многих крупных городах страны. Из описания на сайте компании следует, что автобусы ездят на газу и могут перевозить до 100 человек. Все автобусы низкопольные и оборудованы кондиционерами.
Какие города получат новые автобусы?
Автобусы будут переданы в города Барнаул, Алейск, Заринск, Славгород, а также в Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы. Столица Алтайского края получит 41 автобус большой вместимости. Их планируют использовать на всех крупных городских маршрутах. Для этого власти Барнаула хотят создать своего собственного муниципального перевозчика.
"Новый транспорт будет соответствовать всем современным требованиям, автобусы должны быть комфортными для всех категорий граждан, в том числе для маломобильных, этому также уделяется особое внимание. Обновлять подвижной состав в городах и муниципалитетах – это одна из главных задач, поэтому мы рады, что появляются возможности исполнять поручение губернатора Алтайского края Виктора Томенко", – прокомментировал закупку техники временно исполняющий обязанности министра транспорта Алтайского края Антон Воронов.
Когда прибудут автобусы?
Их поставка планируется в период с 2023 по 2024 год. Скорее всего, техника прибудет в регион весной следующего года. В 2021-м за счет средств краевого бюджета было закуплено 193 автобуса для муниципальных образований.
12:42:05 28-09-2023
Такие, как на фото, НЕФАЗ уже не выпускает.
12:48:27 28-09-2023
отлично!
14:31:41 28-09-2023
Какие маршруты будут обслуживать- 47 маршрут все время давка в пазиках устарелых, ругань, не протиснуться в автобусе, маленькие , старенькие, просто издевательство над людьми!
15:22:17 28-09-2023
а кондиционеры будут по умолчанию?
17:33:05 28-09-2023
Как на фото они выглядеть не будут, это устаревшая модель. Такие, как в последние годы в Новосибирске катаются.
20:02:54 28-09-2023
На фото, это перелицованный ЛиАЗ 5256, в народе "скотовоз"
20:12:02 28-09-2023
А что за флажки на передке?
12:39:27 29-09-2023
Гость (20:12:02 28-09-2023) А что за флажки на передке?... Это государственный флаг республики Узбекистан.
20:30:28 28-09-2023
Опять "мимо кассы" - господа на фото старая " лошадка" без кондеров и если старый то будет опять коптить наши города и воздух.Почему бы не посоветоваться с профессионалами .В общем хотели как лучше , а получилось как всегда.
07:18:37 29-09-2023
Гость (20:30:28 28-09-2023) Опять "мимо кассы" - господа на фото старая " лошадка" без ... Воздух коптят частные автомобили, а автобусы -это капля в океане
20:40:46 28-09-2023
Если как на фотографии то это старье - опять будет коптить воздух.
20:48:16 28-09-2023
Таких как на фотке уже нет .