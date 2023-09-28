На закупку техники потратят около 800 миллионов рублей

28 сентября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: dima-sychev.ru

Определены поставщики 65 новых автобусов, которые закупит Алтайский край за 800 миллионов рублей. Результаты появились на сайте госзакупок, пишет Министерство транспорта региона.

Какие автобусы получит Алтайский край?

В рамках представленного специального казначейского кредита на сумму 800 млн рублей будет закуплена 41 единица большого класса, 5 – среднего и 19 – малого. Автобусы большого класса марки НЕФАЗ поставит ООО "Автобусный – Центр Столица", среднего класса марок КАВЗ и ПАЗ – ООО "СпецЦентр", малого класса марки ГАЗ – ООО "АлтайГазАвтосервис".

Автобусы марки НЕФАЗ используются во многих крупных городах страны. Из описания на сайте компании следует, что автобусы ездят на газу и могут перевозить до 100 человек. Все автобусы низкопольные и оборудованы кондиционерами.

Какие города получат новые автобусы?

Автобусы будут переданы в города Барнаул, Алейск, Заринск, Славгород, а также в Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы. Столица Алтайского края получит 41 автобус большой вместимости. Их планируют использовать на всех крупных городских маршрутах. Для этого власти Барнаула хотят создать своего собственного муниципального перевозчика.

"Новый транспорт будет соответствовать всем современным требованиям, автобусы должны быть комфортными для всех категорий граждан, в том числе для маломобильных, этому также уделяется особое внимание. Обновлять подвижной состав в городах и муниципалитетах – это одна из главных задач, поэтому мы рады, что появляются возможности исполнять поручение губернатора Алтайского края Виктора Томенко", – прокомментировал закупку техники временно исполняющий обязанности министра транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Когда прибудут автобусы?

Их поставка планируется в период с 2023 по 2024 год. Скорее всего, техника прибудет в регион весной следующего года. В 2021-м за счет средств краевого бюджета было закуплено 193 автобуса для муниципальных образований.