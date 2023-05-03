1,5 тысячи человек будут обеспечивать безопасность барнаульцев в День Победы

На площадках для празднования организуют контрольно-пропускные и досмотровые пункты

03 мая 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

1,5 тысячи сотрудников полиции, вневедомственной охраны, частных охранных предприятий, курсантов БЮИ и представителей Барнаульской народной дружины будут обеспечивать безопасность на День Победы в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, на площадках для празднования планируют организовать контрольно-пропускные и досмотровые пункты.

КПП будут работать на проспекте Ленина в районе улицы Молодёжной и Димитрова. Также для барнаульцев планируют организовать выдачу питьевой воды в пластиковых бутылках и торговлю прохладительными напитками.

Также с 1 по 11 мая будет вестись круглосуточная охрана 14 наиболее значимых объектов, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны.