Обычно алкоголь не продают в некоторые праздничные даты, в том числе 9 мая. Стало известно, введут ли ограничение и в этом году

25 апреля 2023, 13:20, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

9 мая – один из самых важных дней в российском календаре. В этом году наша страна отметит 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Барнауле к торжественной дате традиционно готовят обширную программу, однако в этом году план мероприятий ко Дню Победы пока ещё не составлен. Впрочем, уже точно известно, что салют непременно будет – главный фейерверк планируется на площади Сахарова в 22:00. О том, где и во сколько запустят салюты на других площадках города, можно узнать здесь.

Но некоторых горожан больше волнует, будут ли городские власти ограничивать продажу алкоголя 9 мая. Будет запрет или нет, – в материале amic.ru.

1 Будут ли продавать алкоголь 9 мая в Барнауле? Нет. В этом году алкоголь не будут продавать в Барнауле 9 мая. Розничным магазинам рекомендуют не торговать им с 9 до 21 часа, то есть весь праздничный день. Соответствующее постановление подписал мэр города Вячеслав Франк.

2 Вообще никакой алкоголь нельзя будет купить в магазинах? Да. В магазинах никакой алкоголь, в том числе пиво, нельзя будет купить в День Победы. Так городские власти стараются обеспечить общественный порядок.

3 И даже в "наливайках" не будут продавать спиртное? А вот с этим сложнее. Проблему "наливаек" (так называют кафе, бары и рестораны) пытаются решить по всей России, но это получается с трудом. Поэтому есть вероятность, что некоторые заведения всё-таки будут торговать спиртным в обход ограничений.

4 Не продают алкоголь: что же делать? Отпраздновать День Победы можно и без алкоголя. Также его, как и другие товары, можно приобрести заранее. Но мы вас к этому, конечно же, не призываем.