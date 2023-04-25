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Будут ли в Барнауле продавать алкоголь 9 мая 2023 года?

Обычно алкоголь не продают в некоторые праздничные даты, в том числе 9 мая. Стало известно, введут ли ограничение и в этом году

25 апреля 2023, 13:20, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

9 мая – один из самых важных дней в российском календаре. В этом году наша страна отметит 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Барнауле к торжественной дате традиционно готовят обширную программу, однако в этом году план мероприятий ко Дню Победы пока ещё не составлен. Впрочем, уже точно известно, что салют непременно будет – главный фейерверк планируется на площади Сахарова в 22:00. О том, где и во сколько запустят салюты на других площадках города, можно узнать здесь.

Но некоторых горожан больше волнует, будут ли городские власти ограничивать продажу алкоголя 9 мая. Будет запрет или нет, – в материале amic.ru.

1

Будут ли продавать алкоголь 9 мая в Барнауле?

Нет. В этом году алкоголь не будут продавать в Барнауле 9 мая. Розничным магазинам рекомендуют не торговать им с 9 до 21 часа, то есть весь праздничный день. Соответствующее постановление подписал мэр города Вячеслав Франк.
2

Вообще никакой алкоголь нельзя будет купить в магазинах?

Да. В магазинах никакой алкоголь, в том числе пиво, нельзя будет купить в День Победы. Так городские власти стараются обеспечить общественный порядок.
3

И даже в "наливайках" не будут продавать спиртное?

А вот с этим сложнее. Проблему "наливаек" (так называют кафе, бары и рестораны) пытаются решить по всей России, но это получается с трудом.

Поэтому есть вероятность, что некоторые заведения всё-таки будут торговать спиртным в обход ограничений.

4

Не продают алкоголь: что же делать?

Отпраздновать День Победы можно и без алкоголя.

Также его, как и другие товары, можно приобрести заранее. Но мы вас к этому, конечно же, не призываем.

5

А в прошлом году 9 мая продавали алкоголь в Барнауле?

Тоже нет, это ежегодный запрет.
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество
Барнаул праздники День Победы алкоголь

Комментарии 4

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Гость

13:24:15 25-04-2023

Розничным магазинам ------рекомендуют------- не торговать им с 9 до 21 часа_____________Именно рекомендуют, а не запрещают!!!!!!!!! Не вводите в заблуждение, народ!!!!!!!!!!!

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гость

15:00:08 25-04-2023

ахаха. рекомендуют ))))

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Гость

15:16:10 25-04-2023

Лучше бы открыли бизнес по производству морсов из алтайских ягод, а не это пойло с потерей мозгов (алкоголь)

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Гость

12:20:19 09-05-2023

а в москве нет ограничений и рекомендаций. странно, почему бы

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