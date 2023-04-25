Будут ли в Барнауле продавать алкоголь 9 мая 2023 года?
Обычно алкоголь не продают в некоторые праздничные даты, в том числе 9 мая. Стало известно, введут ли ограничение и в этом году
25 апреля 2023, 13:20, Анастасия Бичакова
9 мая – один из самых важных дней в российском календаре. В этом году наша страна отметит 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Барнауле к торжественной дате традиционно готовят обширную программу, однако в этом году план мероприятий ко Дню Победы пока ещё не составлен. Впрочем, уже точно известно, что салют непременно будет – главный фейерверк планируется на площади Сахарова в 22:00. О том, где и во сколько запустят салюты на других площадках города, можно узнать здесь.
Но некоторых горожан больше волнует, будут ли городские власти ограничивать продажу алкоголя 9 мая. Будет запрет или нет, – в материале amic.ru.
Будут ли продавать алкоголь 9 мая в Барнауле?
Вообще никакой алкоголь нельзя будет купить в магазинах?
И даже в "наливайках" не будут продавать спиртное?
А вот с этим сложнее. Проблему "наливаек" (так называют кафе, бары и рестораны) пытаются решить по всей России, но это получается с трудом.
Поэтому есть вероятность, что некоторые заведения всё-таки будут торговать спиртным в обход ограничений.
Не продают алкоголь: что же делать?
Отпраздновать День Победы можно и без алкоголя.
Также его, как и другие товары, можно приобрести заранее. Но мы вас к этому, конечно же, не призываем.
13:24:15 25-04-2023
Розничным магазинам ------рекомендуют------- не торговать им с 9 до 21 часа_____________Именно рекомендуют, а не запрещают!!!!!!!!! Не вводите в заблуждение, народ!!!!!!!!!!!
15:00:08 25-04-2023
ахаха. рекомендуют ))))
15:16:10 25-04-2023
Лучше бы открыли бизнес по производству морсов из алтайских ягод, а не это пойло с потерей мозгов (алкоголь)
12:20:19 09-05-2023
а в москве нет ограничений и рекомендаций. странно, почему бы