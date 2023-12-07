150 единиц техники будут чистить дороги Барнаула в ночь на 8 декабря
Бороться со снегом и гололедицей будут во всех районах города
07 декабря 2023, 17:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
150 единиц техники будут чистить дороги и тротуары Барнаула в ночь на 8 декабря, сообщили в мэрии.
Обработка противогололедными средствами и вывоз снег будет проводиться во всех районах города, в том числе с улиц Сизова, Цеховой, Советской, Малахова, Телефонной, Социалистического проспекта, Змеиногорского тракта и других.
Ранее в МЧС предупредили, что с 8 декабря в Алтайском крае ожидаются морозы -40 градусов и ниже.
21:22:07 07-12-2023
гололёд есть, а снега почти нет
11:12:05 08-12-2023
Так потому и 150, а не 1500. И про миллионы тонн убранного снега тоже как-то писать постеснялись.