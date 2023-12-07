Жителей Алтайского края предупредили о морозах ниже -40 градусов
Спасатели призывают к осторожности
07 декабря 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Аномальные морозы ударят по Алтайскому краю с 8 по 13 декабря, предупреждают в МЧС.
В эти дни ожидается порядка -35 градусов, а местами похолодает до -40 и ниже.
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности: следить за печами, отопительными приборами и быть осторожнее на дорогах.
Также жителей просят отказаться от длительных прогулок, рыбалки, отдыха на природе, катания на лыжах и употребления алкоголя.
"В случае угрозы жизни или происшествия звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101", – подчеркнули в ведомстве.
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