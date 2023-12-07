Жителей Алтайского края предупредили о морозах ниже -40 градусов

Спасатели призывают к осторожности

07 декабря 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аномальные морозы ударят по Алтайскому краю с 8 по 13 декабря, предупреждают в МЧС.

В эти дни ожидается порядка -35 градусов, а местами похолодает до -40 и ниже.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности: следить за печами, отопительными приборами и быть осторожнее на дорогах.

Также жителей просят отказаться от длительных прогулок, рыбалки, отдыха на природе, катания на лыжах и употребления алкоголя.