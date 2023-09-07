156 человек стали участниками программы целевого обучения в медколледжах Алтая

Томенко отметил, что после учебы они будут гарантированно работать в 47 медицинских учреждениях Алтайского края, в том числе и в 17 ЦРБ

07 сентября 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

156 человек стали участниками программы целевого обучения в медицинских колледжах Алтайского края. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Виктор Томенко.

Он отметил, что целевое обучение в высшем медицинском образовании показало свою эффективность, поэтому власти решили распространить эту практику и на медицинские колледжи региона.

"В этом году мы впервые провели набор студентов на первый курс Барнаульского, Бийского и Рубцовского медицинских колледжей, обучение которых будет оплачено из краевого бюджета. Речь идет о специальностях "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", – рассказал губернатор.

По словам Томенко, участниками новой программы поддержки стали 156 человек. После учебы они будут гарантированно работать в 47 медицинских учреждениях Алтайского края, в том числе и в 17 ЦРБ.